Σε άλλο επίπεδο πήγε ο Drake την ανακοίνωση της ημερομηνίας του νέου του άλμπουμ.

Η προωθητική καμπάνια του Drake για το επερχόμενο άλμπουμ του «Iceman» πήρε απρόβλεπτη και χαοτική τροπή, όταν θαυμαστές συγκεντρώθηκαν γύρω από μια τεράστια εγκατάσταση πάγου σε πάρκινγκ στο κέντρο του Τορόντο και επιχείρησαν να τη διαλύσουν.

Η κατασκευή, αποτελούμενη από μεγάλους κύβους πάγου, είχε στηθεί ως μέρος μιας πρωτότυπης διαφημιστικής ιδέας. Ο Drake είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ θα αποκαλυπτόταν όταν ο πάγος έλιωνε φυσικά. Ωστόσο, οι θαυμαστές του δεν άντεξαν την αναμονή και έλαβαν δραστικά μέτρα.

Μέσα σε λίγες ώρες από την αποκάλυψη της εγκατάστασης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο. Παρά τις προειδοποιήσεις, αρκετοί άρχισαν να σπάνε τον πάγο χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως βαριοπούλες, ενώ άλλοι προσπάθησαν να επιταχύνουν το λιώσιμο με αυτοσχέδιες φλόγες και αλάτι.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν κάποιοι ανέβηκαν πάνω στην κατασκευή για να τη διαλύσουν από ψηλά, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και μικρή φωτιά πάνω στον πάγο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των Αρχών. Η αστυνομία τοποθέτησε φράγματα γύρω από την εγκατάσταση για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των ανησυχιών για τη φωτιά.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στη γενικότερη μυστηριώδη καμπάνια του Drake για το «Iceman», ένα πρότζεκτ που προετοιμάζεται από το2024, χρησιμοποιώντας εντυπωσιακά και ασυνήθιστα διαφημιστικά τεχνάσματα, όπως ελεγχόμενες εκρήξεις και αινιγματικές εμφανίσεις στην πόλη.

Παρά τη μερική καταστροφή της εγκατάστασης, οι θαυμαστές θα πρέπει πλέον να περιμένουν το φυσικό λιώσιμο του πάγου για την αποκάλυψη της ημερομηνίας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Βαλεντίν Κρεπέλ από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, η πλήρης τήξη της κατασκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες.

