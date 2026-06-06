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Με ανάρτησή του στα social media, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αφήνει αιχμές για στοχοποίησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφέρεται σε ζητήματα αντισεισμικής προστασίας στον Κορινθιακό Κόλπο και αφήνει αιχμές για δημόσιες παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, τον στοχοποιούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος κάνει λόγο για «υποκίνηση» δημοσιογράφου από υπεύθυνο για την αντισεισμική προστασία στη χώρα, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή ζήτησε την παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής σε βάρος του.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, αναφερόμενος σε «θλιβερό δίδυμο» και θέτοντας ρητορικό ερώτημα σχετικά με τις συνέπειες τέτοιων πρακτικών, κάνοντας λόγο για τον όρο «μπούμερανγκ».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τους αναφερόμενους στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

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