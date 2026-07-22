Η Πλεύση Ελευθερίας προαναγγέλλει… εκπλήξεις στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που θα γίνει σήμερα, στις 18:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιεί η Πλεύση Ελευθερίας σήμερα (18:00), στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, με θέμα: «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη: η απάντηση της Πλεύσης Ελευθερίας, με το βλέμμα στο μέλλον!».

Αφορμή για τη συνέντευξη Τύπου αποτελεί «η Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης (17 Ιουλίου) και η Επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων και αποκαλύψεων στο πεδίο της Δικαιοσύνης», όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια θα απαντηθούν ερωτήσεις και θα γίνει συζήτηση με το κοινό.

«Η Πλεύση Ελευθερίας για άλλη μια φορά βγαίνει μπροστά και βάζει στο επίκεντρο τα θέματα Κράτους Δικαίου, πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής που μαστίζουν τη χώρα και αποκατάστασης της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Μια μέρα πριν την έναρξη της Συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Πλεύση Ελευθερίας ξεδιπλώνει τις δικές της προτάσεις για το Σύνταγμα, με επίκεντρο την Αναζωογόνηση της Δημοκρατίας, την ενίσχυση και θωράκιση της νέας γενιάς, την ενδυνάμωση της κοινωνίας, με το βλέμμα στο μέλλον και στη Διοργάνωση Συντακτικής Συνέλευσης, για την οποία μιλά η Πλεύση Ελευθερίας. Ταυτόχρονα, τοποθετείται ηχηρά για τις υποθέσεις που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και στις οποίες εμπλέκεται η Κυβέρνηση», συνεχίζει η ανακοίνωση, ενώ τέλος προαναγγέλλονται… εκπλήξεις.