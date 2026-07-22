Αντίστροφη μέτρηση για παλιές ταυτότητες οι οποίες θα σταματήσουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή των αλλαγών που αφορούν τις ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από τις 3 Αυγούστου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι πολίτες που εξακολουθούν να διαθέτουν την παλαιού τύπου μπλε ταυτότητα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από την ημερομηνία αυτή δεν θα μπορούν πλέον να τη χρησιμοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό.

Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου 2026

Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παλιές μπλε ταυτότητες, αλλά θα χρειάζονται το νέο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ωστόσο, η πλήρης απόσυρση των παλαιών ταυτοτήτων από τις συναλλαγές με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταγενέστερα, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν και δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές από καμία υπηρεσία.

Πόσοι έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση του νέου τύπου δελτίου, ωστόσο σημαντικό μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις παλιές ταυτότητες, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη πίεση στα αστυνομικά τμήματα και στα ραντεβού έκδοσης.

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Οι νέες ταυτότητες είναι μορφοτύπου κάρτας (ID1) και κατασκευάζονται από πολυανθρακικό υλικό υψηλής αντοχής, με ενσωματωμένα στοιχεία ασφαλείας και ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή,

μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ),

δακτυλικά αποτυπώματα,

προσωπικά στοιχεία του κατόχου,

καθώς και τον Προσωπικό Αριθμό.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτροπή παραποιήσεων ή πλαστογραφήσεων, καθώς οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον τεχνολογικά ξεπερασμένες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα την έκδοση νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση για ραντεβού είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, ωστόσο η καταληκτική ημερομηνία για τη χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων είναι η 3η Αυγούστου 2026.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση θα χρειάζονται υποχρεωτικά διαβατήριο για ταξίδια στο εξωτερικό.

Η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα την αντικατάσταση της παλιάς τους ταυτότητας, ώστε να αποφύγουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.