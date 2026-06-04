Ο Καναδάς ενέκρινε τελικά το σχέδιο μεταφοράς τους. Είχε προηγηθεί απόφαση να θανατωθούν ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Επιτέλους διαμορφώθηκε από τον Καναδά το σχέδιο μετεγκατάστασης 30 φαλαινών Μπελούγκα οι οποίες ζουν στο υπό κατάρρευση θαλάσσιο πάρκο Marineland, το οποίο βρίσκεται νότια του Τορόντο.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το ομοσπονδιακό υπουργείο Αλιείας του Καναδά ανακοίνωσε ότι όλες οι μπελούγκα θα μεταφερθούν στην Ισπανία είτε σε μία από τις τέσσερις τοποθεσίες στις ΗΠΑ , τερματίζοντας έτσι την αιχμαλωσία φαλαινών στον Καναδά.

Το θαλάσσιο πάρκο «Marineland» έκλεισε για το κοινό το 2024, και η διεύθυνσή του απείλησε να κάνει ευθανασία στις μπελούγκα, αφού ο υπουργός Αλιείας του Καναδά μπλόκαρε την πώλησή τους στην Κίνα.

Το Oceanogràfic València, ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης, έχει προσφερθεί να πάρει μερικές από τις φάλαινες. Επίσης μια κοινοπραξία αμερικανικών ενυδρείων στη Τζόρτζια, το Σικάγο, το Σαν Ντιέγκο και τοΣαν Αντόνιο έχει επίσης συμφωνήσει να πάρει κάποιες ακόμη.

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«Για χρόνια, αυτά τα ζώα μαραζώνουν σε ετοιμόρροπες, φθαρμένες δεξαμενές, ενώ η υπηρεσία ευημερίας των ζώων του Οντάριο δεν κατάφερε να λάβει ουσιαστικά μέτρα», δήλωσε η Kaitlyn Mitchell, δικηγόρος στην υπηρεσία για την προστασία των Ζώων. Όπως τόνισε «θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αποστολή όσο το δυνατόν περισσότερων ζώων σε καταφύγια ».

Πριν από τη μεταφορά των φαλαινών, Καναδοί κτηνίατροι θα εξετάσουν κάθε φάλαινα για να βεβαιωθούν ότι είναι υγιής για να ταξιδέψουν. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά εκδίδει άδειες εξαγωγής μόνο εάν η μετακίνηση είναι προς το συμφέρον της φάλαινας και η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι άδειες «θα εκδίδονται πιο κοντά στην ημερομηνία μεταφοράς, εν αναμονή των τελικών ελέγχων υγείας των ζώων».

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