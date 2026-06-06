Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού έως και τη Δευτέρα.

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα, με το σκηνικό να γίνεται ολοένα και πιο καλοκαιρινό, καθώς η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να φτάσει τοπικά έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η αστάθεια των προηγούμενων ημερών υποχωρεί σταδιακά, δίνοντας τη θέση της σε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επιμείνουν τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως σε ορεινές περιοχές τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν σε αρκετές περιοχές τους 32–34 βαθμούς, ενώ τοπικά, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι θερμοκρασίες που θεωρούνται φυσιολογικές για την εποχή κυμαίνονται μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου. Το σκηνικό του καιρού φαίνεται να διατηρείται ήπιο και την Κυριακή, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.

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Τη Δευτέρα όμως «φαίνεται να εξαπλώνεται η αστάθεια περισσότερο στην ηπειρωτική χώρα. Το απόγευμα θα συναντήσουμε περισσότερες μπόρες, αλλά και καταιγίδες κατά κανόνα σε ηπειρωτικές εκτάσεις, με τα μελτέμια να κυριαρχούν και τον υδράργυρο κοντά στους 35 με 36 βαθμούς».

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη από τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά. Από την Κυριακή θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα στο Αιγαίο αναμένεται βοριάς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα, χωρίς ακραίες τιμές, με μικρή μόνο υποχώρηση στις περιοχές όπου θα επικρατούν ενισχυμένοι άνεμοι.

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Πρόγνωση για Κυριακή 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.