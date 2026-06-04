Καλά τα νέα από το μέτωπο του καιρού - Πώς θα κυλήσει θερμοκρασιακά η Παρασκευή.

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός, καθώς η αστάθεια υποχωρεί την Παρασκευή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες αποκλίσεις αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του.

Παράλληλα, ο κ. Ζιακόπουλος παίρνει θέση και για την σεναριολογία που έχει «φουντώσει» το τελευταίο διάστημα σύμφωνα με την οποία δεν αποκλείεται πιθανή εμφάνιση καύσωνα το επόμενο διάστημα απορρίπτοντας με επιχειρήματα τέτοιες τοποθετήσεις. Όπως εξηγεί δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο και έντονο κύμα καύσωνα, ενώ οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις αντιμετωπίζονται με αυξημένη αβεβαιότητα. Όπως επισημαίνεται από τον μετεωρολόγο Ζιακόπουλο, τα σενάρια που κυκλοφορούν για έντονη και παρατεταμένη ζέστη δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή σε αυτή τη χρονική στιγμή, καθώς οι ατμοσφαιρικές εξελίξεις παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Τονίζεται ότι απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των μακροπρόθεσμων μοντέλων, τα οποία συχνά αλλάζουν καθώς πλησιάζει το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Ειδικότερα σημειώνει ότι «τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτή την εποχή, όταν κάποιος μετεωρολόγος βιαζόταν να αναγγείλει καύσωνες, κατηγορούνταν ότι δουλεύει για τις εταιρείες που πουλούσαν κλιματιστικά. Καύσωνες αναγγέλλονται βιαστικά και σήμερα από ορισμένους παρουσιαστές καιρού αλλά και από δημοσιογράφους με… ειδίκευση σε μετεωρολογικά θέματα. Νομίζω ότι και για τους τότε και για τους τώρα η συγκεκριμένη κατηγορία είναι άδικη. Ζηλωτές της δόξας και των κλικ είναι οι άνθρωποι. Όμως, προβάλλοντας τους «κατακόκκινους» χάρτες των εποχικών προγνώσεων της θερμοκρασίας που αμφιβάλλω αν ξέρουν να τους διαβάζουν και αναμασώντας συνεχώς τα περί του Ελ Νίνιο που έρχεται να μας κάψει, πανικοβάλλουν τον κόσμο. Πέρα από όλα τα άλλα, όσοι καλώς ή κακώς έχουν αναλάβει την ενημέρωση των πολιτών πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καύσωνες δεν είναι σαν τις καταιγίδες που προκαλούν αιφνίδιες πλημμύρες. Είναι μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικά φαινόμενα που εξελίσσονται αργά και με αυτή την έννοια δεν πιάνουν ποτέ στον ύπνο τους μετεωρολόγους. Αυτό που κάνουν συχνά είναι να εκθέτουν ανίδεους και βιαστικούς παρουσιαστές καιρού και δημοσιογράφους.