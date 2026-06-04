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Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα σε πολλές περιοχές με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Η αστάθεια αυτή δεν αποκλείεται να επηρεάσει και την Αττική.

Πιθανότητα βροχής και για την Αττική υπάρχει σήμερα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του «στην Αττική, σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Κοντά στο απόγευμα θα αυξηθούν οι συννεφιές και υπάρχουν πιθανότητες να βγουν μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως όμως προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Ο καιρός θα βελτιωθεί μέσα στη νύχτα. Ο νοτιοδυτικός άνεμος θα φθάνει 5-6 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 32, μπορεί και 33 βαθμούς Κελσίου».

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς.

Επιπλέον, η ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, οι νεφώσεις στα βόρεια του νομού θα πυκνώσουν από τις 6 το απόγευμα με βροχές και τοπικές καταιγίδες να πέφτουν στην Ελευσίνα, Ερυθρές, Οινόη. Η αστάθεια θα κινηθεί ανατολικότερα και γύρω στις 9 το βράδυ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι Αφίδνες, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη και άλλες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όλη η πρόγνωση για την χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.