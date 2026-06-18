Οι δηλώσεις της Κόνι Μεταξά στην κάμερα του «Happy Day».

Η Κόνι Μεταξά το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου βρέθηκε στα Mad VMA και στη συνέχεια παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Η νεαρή καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί, αλλά και να εκφράσει την άποψη της γύρω από ορισμένα ζητήματα.

Αρχικά, απάντησε καταφατικά σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει συναναστραφεί σε προσωπικό ή φιλικό επίπεδο με «τοξικό» άνθρωπο και στη συνέχεια έσπευσε να εξηγήσει: «Συνήθως φεύγω από τέτοιες καταστάσεις. Είναι άνθρωποι είναι έτσι από την ώρα που γεννήθηκαν».

Στη συνέχεια απάντησε με χιούμορ σε κομπλιμέντο δημοσιογράφου ο οποίος σχολίασε την ανανεωμένη εμφάνισή της: «Ρουφιέμαι γι’ αυτό μάλλον… Σε ευχαριστώ πολύ», δήλωσε χαμογελαστή στη συνέχεια.

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Τέλος, κλίθηκε να εξηγήσει μία από τις πρόσφατες δηλώσεις της αναφορικά με το γεγονός ότι δέχεται περισσότερο φλερτ όταν είναι βαμμένη σε σχέση με όταν είναι άβαφη:

«Είμαι πάρα πολύ όμορφη άβαφη. Όπως και οι περισσότερες γυναίκες είναι πιο ωραίες όταν δεν είναι βαμμένες, απλά ο άντρας βλέπει μία ολοκληρωμένη εικόνα μπροστά του…».