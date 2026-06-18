Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε για την απώλεια του βάρους του.

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Φάνης Λαμπρόπουλος μιλώντας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών στα πλαίσια του Mad VMA 2026, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε η απώλεια του βάρους.

Όπως περιέγραψε ο παρουσιαστής, ο βασικός λόγος ήταν ότι τον «φόβισε» ο γιατρός του λέγοντάς του ότι αν θέλει να χαρεί και να μεγαλώσει τα παιδιά του θα πρέπει να χάσει κιλά.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day», ο Φάνης Λαμπρόπουλος τόνισε: «Κοίταξε να δεις στην ηλικία τη δική μου αν δεν προσπαθήσεις να γίνεις λίγο fit δεν πας καλά. Πήγα βρήκα έναν γιατρό και μου είπε ότι έχω δύο παιδιά και ότι αν θέλω να τα χαρώ θα πρέπει να τα κόψω όλα. Με ρώτησε αν θέλω να τα χαρώ, του είπα ναι και μου είπε να τα κόψω. Με φόβισε ο γιατρός ουσιαστικά», εξήγησε.

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Κλείνοντας, με τη χαρακτηριστική χροιά του χιούμορ του, αποκάλυψε ότι η καθημερινότητά του περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μόνο την οικογένειά του και τη δουλειά του.