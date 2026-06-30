Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιλογή της δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στην ένταση ή στις θερμίδες που καίει, αλλά και στην προσωπική ευχαρίστηση και άνεση του ατόμου.

Η πιο αποτελεσματική μορφή άσκησης για την απώλεια βάρους δεν είναι μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά εκείνη που μπορείτε να εντάξετε σταθερά στην καθημερινότητά σας και να τη διατηρήσετε μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με έρευνες, οι πιθανότητες να συνεχίσει κάποιος να ασκείται αυξάνονται σημαντικά όταν επιλέγει δραστηριότητες που του αρέσουν ή τουλάχιστον δεν του προκαλούν δυσφορία. Το περπάτημα, το τρέξιμο, η κολύμβηση και η ποδηλασία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αερόβιας άσκησης που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του σωματικού βάρους, αρκεί να γίνονται με συνέπεια.

Η συνέπεια, άλλωστε, φαίνεται να είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Ακόμη και η πιο «αποτελεσματική» μορφή άσκησης δεν αποδίδει αν δεν μπορεί να διατηρηθεί στον χρόνο. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιλογή της δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στην ένταση ή στις θερμίδες που καίει, αλλά και στην προσωπική ευχαρίστηση και άνεση του ατόμου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί στην άσκηση, η φυσική δραστηριότητα από μόνη της δεν αρκεί για σημαντική και σταθερή απώλεια βάρους. Ο συνδυασμός άσκησης και σωστής διατροφής αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό δρόμο για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο πιστοποιημένος personal trainer Anthony Wall του ACE (American Council on Exercise), η προπόνηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη και συστηματική, όμως χωρίς κατάλληλη διατροφή τα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους είναι περιορισμένα.

Η διατροφή, επομένως, παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στην καύση θερμίδων, στη βελτίωση του μεταβολισμού και στη γενικότερη υγεία, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια διατροφή πλούσια σε θερμίδες και φτωχή σε θρεπτικά συστατικά. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, ενισχύει τη μυϊκή δύναμη και την κινητικότητα του σώματος, ενώ παράλληλα βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας και στη μείωση του κινδύνου πτώσεων, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επιπλέον, πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η άσκηση μπορεί να έχει θετική επίδραση και στη λειτουργία του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης που σχετίζεται με τη γήρανση. Η διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής φαίνεται να ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη συνολική πνευματική απόδοση. Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας δεν περιορίζονται μόνο στο σώμα και τον εγκέφαλο, αλλά επεκτείνονται και στην ψυχολογία. Η τακτική άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικός «ρυθμιστής» του στρες, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και συμβάλλοντας στη συναισθηματική ισορροπία.

Ακολουθούν οι 8 απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι άσκησης που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του σωματικού βάρους όσο και στη συνολική βελτίωση της υγείας σύμφωνα με το aarp.org.

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Περπάτημα

150 λεπτά δραστηριότητας μέτριας έντασης την εβδομάδα είναι ο αριθμός που συνιστούν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τους ενήλικες. Το γρήγορο περπάτημα αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.Δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες ή εξοπλισμό πέρα από ένα ζευγάρι άνετα αθλητικά παπούτσια και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ηλικία, επίπεδο φυσικής κατάστασης ή περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό θεωρείται μία από τις πιο προσβάσιμες μορφές άσκησης για το ευρύ κοινό. Το περπάτημα μπορεί να συμβάλει τόσο στη μείωση του σωματικού λίπους όσο και στη βελτίωση της μυϊκής τόνωσης, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνολική φυσική κατάσταση. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και το απλό, σταθερό περπάτημα μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη. Ενδεικτικά, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στο περιοδικό Nutrients έδειξε ότι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κατάφεραν να μειώσουν το σωματικό τους λίπος μέσω του περπατήματος, είτε αυτό ήταν γρήγορο είτε πιο ήπιας έντασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέπειας στην άσκηση.

Προπόνηση με αντιστάσεις

Η προπόνηση με αντιστάσεις αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως βασικό εργαλείο όχι μόνο για την απώλεια βάρους, αλλά και για τη συνολική υγεία και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος με την πάροδο του χρόνου. Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μυϊκή μάζα μειώνεται φυσιολογικά από την ηλικία των 30 ετών και μετά, με απώλειες που εκτιμώνται στο 3% έως 8% ανά δεκαετία, ενώ ο ρυθμός αυτός επιταχύνεται μετά τα 60. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τον μεταβολισμό, καθώς οι μύες αποτελούν μεταβολικά ενεργό ιστό που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας.Όπως επισημαίνουν ειδικοί, ο μυϊκός ιστός είναι μεταβολικά πιο ενεργός από τον λιπώδη ιστό, γεγονός που σημαίνει ότι καίει περισσότερες θερμίδες ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας. Καθώς η μυϊκή μάζα μειώνεται, μειώνεται αντίστοιχα και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός, καθιστώντας την απώλεια βάρους πιο δύσκολη, ιδιαίτερα μετά τα 50. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι αναπόφευκτη ούτε μη αναστρέψιμη. Η συστηματική άσκηση, και ειδικότερα η προπόνηση δύναμης, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη βελτίωση του μεταβολισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική φυσική κατάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, έρευνες δείχνουν ότι ο συνδυασμός προπόνησης με αντιστάσεις και ελεγχόμενης πρόσληψης θερμίδων αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για απώλεια βάρους, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Για όσους ξεκινούν την προπόνηση με αντιστάσεις, οι ειδικοί συστήνουν δύο έως τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, με βασική προτεραιότητα τη σταδιακή προσαρμογή του σώματος και την εκμάθηση της σωστής τεχνικής. Όπως επισημαίνει η Sabrena Jo, Ph.D., Senior Director of Science and Research του ACE, η έναρξη πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό, ώστε να δοθεί έμφαση στη σωστή εκτέλεση των κινήσεων και στην αποφυγή τραυματισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθοδήγηση από πιστοποιημένο επαγγελματία άσκησης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για αρχάριους. Οι βασικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως τα καθίσματα (squats), οι προβολές (lunges) και οι κάμψεις (push-ups), αποτελούν μια ασφαλή και αποτελεσματική αφετηρία, πριν την προοδευτική εισαγωγή αντιστάσεων, όπως λάστιχα ή ελαφριά βάρη. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μορφής άσκησης είναι ότι, μετά την καθιέρωση μιας σταθερής ρουτίνας, μπορεί να πραγματοποιείται εύκολα και στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού ή πρόσβασης σε γυμναστήριο.

Κολύμβηση

Η κολύμβηση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 50 ετών, όπου συχνά εμφανίζονται παθήσεις όπως η αρθρίτιδα ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα, την αντοχή και την ισορροπία. Όπως αναφέρει η Sabrena Jo, Ph.D., πρόκειται για μια άσκηση χαμηλής επιβάρυνσης, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη προπόνηση του σώματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, της ευλυγισίας και της μυϊκής ενδυνάμωσης. Η φυσική άνωση του νερού μειώνει σημαντικά την επιβάρυνση στις αρθρώσεις και το μυοσκελετικό σύστημα, περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμών και καθιστώντας την άσκηση πιο προσιτή ακόμη και σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Διαλειμματική προπόνηση

Όλες οι μορφές αερόβιας άσκησης, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και το τρέξιμο, συμβάλλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στη συνολική υγεία. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η εναλλαγή σύντομων περιόδων υψηλής έντασης με διαστήματα χαμηλότερου ρυθμού μπορεί να ενισχύσει περισσότερο τον μεταβολισμό σε σχέση με τη σταθερή μέτριας έντασης άσκηση. Έρευνα σε γυναίκες με καθιστική ζωή συνέκρινε 20 λεπτά διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης (HIIT) με 40 λεπτά χαμηλής έως μέτριας έντασης άσκησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι απώλεια λίπους καταγράφηκε μόνο στην ομάδα του HIIT, με το μεγαλύτερο μέρος να εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιάς. Όπως επισημαίνει η Sabrena Jo, Ph.D., Senior Director of Science and Research του ACE, η διαλειμματική προπόνηση αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και την καύση θερμίδων. Για τους αρχάριους, οι ειδικοί προτείνουν την έναρξη με απλές μορφές διαλειμματικής άσκησης, όπως γρήγορο περπάτημα που εναλλάσσεται με πιο αργό ρυθμό. Με την πάροδο του χρόνου και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η ένταση και η διάρκεια των πιο απαιτητικών διαστημάτων μπορούν να αυξηθούν σταδιακά. Παρά τα οφέλη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της προσαρμογής στις ατομικές δυνατότητες και της αποφυγής υπερβολικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν για πρώτη φορά τέτοιου τύπου προπόνηση.

Ποδήλατο

Η ποδηλασία, είτε σε εξωτερικό χώρο είτε με στατικό ποδήλατο στο σπίτι ή στο γυμναστήριο, αποτελεί μία ιδιαίτερα αποτελεσματική μορφή αερόβιας άσκησης για την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και την ένταση της προπόνησης, όπως συμβαίνει με κάθε μορφή καρδιοαναπνευστικής άσκησης. H ποδηλασία με ταχύτητα έως περίπου 10 μίλια την ώρα σε επίπεδο έδαφος κατατάσσεται ως μέτριας έντασης δραστηριότητα, ενώ υψηλότερες ταχύτητες αντιστοιχούν σε έντονη αερόβια άσκηση. Ενδεικτικά, ένα άτομο βάρους περίπου 70 κιλών μπορεί να κάψει γύρω στις 145 θερμίδες σε 30 λεπτά ποδηλασίας. Η χρήση εφαρμογών καταγραφής δραστηριότητας μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της απόδοσης κατά την υπαίθρια ποδηλασία, ενώ τα στατικά ποδήλατα παρέχουν ενσωματωμένες μετρήσεις για ένταση και κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η ποδηλασία θεωρείται άσκηση χαμηλής επιβάρυνσης για τις αρθρώσεις, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος ή περιορισμένη κινητικότητα. Όπως σημειώνουν ειδικοί, τα ποδήλατα τύπου recumbent διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, ειδικά για αρχάριους ή άτομα που επανέρχονται στην άσκηση μετά από περίοδο αδράνειας. Παρά τα οφέλη, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της προσαρμογής στις ατομικές δυνατότητες και της αποφυγής υπερβολικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν για πρώτη φορά τέτοιου τύπου προπόνηση.

Tai Chi

Το Tai Chi είναι μια παραδοσιακή κινεζική μορφή άσκησης που βασίζεται σε αργές, ελεγχόμενες και ρευστές κινήσεις. Είναι ευρέως γνωστό για τη βελτίωση της ισορροπίας, του συντονισμού και για τη μείωση του κινδύνου πτώσεων, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλει και στην απώλεια βάρους. Όπως εξηγούν ειδικοί, το Tai Chi βοηθά στην ενεργοποίηση των μυών και δημιουργεί ήπια μυϊκή επιβάρυνση, κάτι που ενισχύει τη μυϊκή δύναμη και μπορεί να αυξήσει τον μεταβολισμό με την πάροδο του χρόνου. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine έδειξε ότι ενήλικες άνω των 50 με κεντρική παχυσαρκία που έκαναν Tai Chi τρεις φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες έχασαν βάρος και πόντους μέσης σε παρόμοιο βαθμό με όσους ακολούθησαν πρόγραμμα γρήγορου περπατήματος και ελαφριάς ενδυνάμωσης. Παρότι πρόκειται για χαμηλής έντασης άσκηση, το Tai Chi μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό κομμάτι ενός ολοκληρωμένου προγράμματος άσκησης και ευεξίας, ειδικά για αρχάριους ή άτομα με περιορισμούς στην κίνηση.

Yoga

Η γιόγκα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μορφή άσκησης που συνδυάζει κίνηση, αναπνοή και ενδυνάμωση, συμβάλλοντας όχι μόνο στη μείωση του στρες αλλά και στην απώλεια βάρους. Παρότι θεωρείται χαμηλής έως μέτριας έντασης άσκηση, μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα όταν γίνεται συστηματικά και συνδυάζεται με ισορροπημένη διατροφή. Η τακτική πρακτική ενεργοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες, βελτιώνει τη μυϊκή αντοχή και μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό. Μελέτη του 2021 που δημοσιεύτηκε στο Obesity έδειξε ότι υπέρβαροι ενήλικες που έκαναν γιόγκα πέντε φορές την εβδομάδα, μαζί με διατροφή μειωμένων θερμίδων και υποστήριξη συμπεριφοράς, έχασαν σημαντικό βάρος μέσα σε έξι μήνες και βελτίωσαν τη φυσική τους κατάσταση. Εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και οι πιο ήπιες μορφές γιόγκα, όπως η hatha yoga, είχαν παρόμοια αποτελέσματα με πιο έντονες μορφές, όπως η vinyasa yoga, όταν εφαρμόζονταν σταθερά και μακροπρόθεσμα.

Pilates

Το Pilates είναι μια άσκηση χαμηλής επιβάρυνσης που εστιάζει στην ενδυνάμωση του κορμού, στη σταθερότητα και στη σωστή στάση του σώματος, όμως τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί και με την απώλεια βάρους. Σύμφωνα με ανασκόπηση 11 μελετών που δημοσιεύτηκε το 2021 στο Frontiers in Physiology, η τακτική πρακτική Pilates σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα οδήγησε σε σημαντική μείωση σωματικού βάρους, δείκτη μάζας σώματος (BMI) και συνολικού σωματικού λίπους. Η άσκηση συνδυάζει ελεγχόμενες κινήσεις, αναπνοή και στοιχεία αντίστασης, ενεργοποιώντας πολλαπλές μυϊκές ομάδες και συμβάλλοντας στη βελτίωση της μυϊκής αντοχής και της μεταβολικής λειτουργίας. Μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι με ένα απλό στρώμα, ωστόσο οι ειδικοί συστήνουν για αρχή λίγα μαθήματα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή σε στούντιο ή γυμναστήριο, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή τεχνική και η μέγιστη αποτελεσματικότητα