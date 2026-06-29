Δεν υπάρχει στην τύχη σωστή απάντηση στον επαγωγικό συλλογισμό. Υπάρχει μόνο ο κανόνας που δεν έχεις βρει ακόμα. Πέντε παραδείγματα επαγωγικού συλλογισμού τύπου ΑΣΕΠ, πέντε διαφορετικές λογικές και η στρατηγική που «δουλεύει» κάθε φορά.

Στον επαγωγικό συλλογισμό του ΑΣΕΠ δεν ψάχνεις την απάντηση, ψάχνεις τον κανόνα. Κι ο πιο γρήγορος τρόπος να τον βρεις δεν είναι να κοιτάς το ερωτηματικό, αλλά τα στοιχεία που βλέπεις μπροστά σου. Διάλεξε μια παράμετρο λ.χ. ένα σχήμα, μία σκίαση, ένα πλήθος, μια θέση, μια σύνδεση και παρακολούθησε πώς αλλάζει. Μόλις πιάσεις έστω έναν κανόνα, δεν χρειάζεται να βρεις τη σωστή απάντηση με την πρώτη. Ξεκίνα να εξαλείφεις τις λάθος απαντήσεις.

Τα πέντε παραδείγματα που ακολουθούν είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, άλλος τύπος σχήματος, άλλη λογική, άλλο μοτίβο. Όμως η στρατηγική είναι παντού η ίδια. Όσο περισσότερες φορές την εφαρμόσεις, τόσο πιο γρήγορα γίνεται αντανακλαστικό. Και στον επαγωγικό του ΑΣΕΠ, όπου ο χρόνος πιέζει και το σύστημα προσαρμόζεται στις απαντήσεις σου, το αντανακλαστικό είναι το μόνο που μετράει.

Ερώτηση 1η (δικής μου επινόησης για τον γραπτό του ΑΣΕΠ 2027)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε);



Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Τα τρίγωνα διαφέρουν ως προς δύο παραμέτρους: την κατεύθυνση που δείχνει η αιχμή τους και τη σκίαση των τετραγώνων που περιέχουν στο εσωτερικό τους. Πρόκειται για επαγωγικό χωρικής ανάπτυξης όπου ο υποψήφιος καλείται να προβλέψει νοητά πώς περιστρέφεται ή καθρεφτίζεται ένα σχήμα, αλλά και τι αλλάζει ταυτόχρονα στο εσωτερικό του. Ξεκινώντας από το τρίγωνο αριστερά και κινούμενοι δεξιόστροφα, παρατηρούμε ότι η σκίαση μετακινείται κατά ένα βήμα σε κάθε επόμενο τρίγωνο. Στο τρίγωνο που αναζητούμε λοιπόν, η σκίαση έχει κατέβει στη τρίτη θέση και οι δύο σκιάσεις βρίσκονται πλέον μαζί. Οπότε, η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 2η (δικής μου επινόησης για τον γραπτό του ΑΣΕΠ 2027)

Ποια εικόνα συνεχίζει τη σειρά (Α, Β, Γ, Δ, Ε);

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Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Το μυστικό αυτής της ερώτησης κρύβεται στα δύο εσωτερικά ορθογώνια και τα βέλη που περιέχουν. Το λευκό βέλος σημαίνει παύση, όλα παγώνουν και τίποτα δεν μετακινείται. Το μαύρο βέλος είναι το σήμα δράσης, μόλις εμφανιστεί, μας λέει ότι στο επόμενο βήμα ο ρόμβος στο αντίστοιχο εξωτερικό ορθογώνιο πλαίσιο θα μετακινηθεί προς τη φορά που δείχνει κατά ένα βήμα. Παρακολουθώντας λοιπόν τη διαδοχή των βελών και αντιστοιχίζοντάς τα με τη θέση των ρόμβων, η μόνη επιλογή που συμφωνεί με τον κανόνα είναι η επιλογή Δ.

Ερώτηση 3η (δικής μου επινόησης για τον γραπτό του ΑΣΕΠ 2027)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε);





Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Η προσοχή μας εδώ εστιάζεται στα εξωτερικά τρίγωνα του αστεριού. Σε τρία εξωτερικά τρίγωνα διαπιστώνουμε ότι βρίσκονται δύο σχήματα μαζί, το ένα μέσα στο άλλο. Στο αμέσως επόμενο τρίγωνο τα δύο αυτά διαχωρίζονται. Ενώ στα μεθεπόμενα δύο απέναντι τρίγωνα, τα σχήματα αλλάζουν χρωματισμό και εμφανίζονται ένα σε κάθε τρίγωνο. Ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα, στο τρίγωνο που αναζητούμε δεν περιμένουμε λευκό σχήμα αλλά μαύρο, οπότε η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α καθώς θέλουμε αυτό να είναι τρίγωνο.

Ερώτηση 4η (δικής μου επινόησης για τον γραπτό του ΑΣΕΠ 2027)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (Α, Β, Γ, Δ, Ε);



Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Σε κάθε τετράγωνο του πλέγματος συνυπάρχουν τρία στοιχεία: λευκές κουκίδες και γραμμές σύνδεσης. Ο κανόνας είναι απλός αλλά δεν είναι προφανής με την πρώτη ματιά: ο αριθμός των οριζόντιων γραμμών αντιστοιχεί στον αριθμό των μαύρων κουκίδων. Μόλις εντοπίσεις αυτή τη σχέση, η απάλειψη των λάθος επιλογών γίνεται άμεση, και η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε που ακολουθεί το παραπάνω μοτίβο.

Ερώτηση 5η (δικής μου επινόησης για τον γραπτό του ΑΣΕΠ 2027)

Ποια εικόνα συνεχίζει τη σειρά (Α, Β, Γ, Δ, Ε);





Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Αυτή η ερώτηση επαγωγικού συλλογισμού είναι παραλλαγή του δεύτερου παραδείγματος, με μια κρίσιμη διαφορά που αλλάζει τα πάντα. Τα βέλη εδώ βρίσκονται εξωτερικά των ορθογωνίων σχημάτων και δεν επηρεάζουν τον αμέσως επόμενο ρόμβο αλλά τον μεθεπόμενο. Συγκεκριμένα, το λευκό βέλος στην πρώτη εικόνα επηρεάζει τον ρόμβο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο μαύρο βέλος και το μαύρο βέλος επηρεάζει τον ρόμβο που βρίσκεται δίπλα στο λευκό βέλος. Ο υποψήφιος που θα έχει επιλύσει το δεύτερο παράδειγμα γνωρίζει το μοτίβο, αλλά αν δεν προσέξει την αλλαγή στη θέση των βελών, θα πέσει στη παγίδα. Η μόνη σωστή απάντηση εδώ είναι η επιλογή Γ.