Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών, καθώς και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών, καθώς και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Με την υπ’ αριθ. 107933/Ε1/13-08-2026 πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλούνται συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτικών να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Ειδικότερα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2362/26-6-2025, Γ΄ 1420/11-4-2025),

(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025, (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026 και Γ΄ 2251/7-5-2026),

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να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.ΠΣΥ.Δ.) (opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα Μουσικά Σχολεία, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από σήμερα Παρασκευή έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

«Οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές μας στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των σχολείων και καλύπτουν ουσιαστικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα. Γι΄αυτό εργαζόμαστε, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί έγκαιρα και οργανωμένα και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθήτριες και μαθητές, όπου κι αν βρίσκονται να έχουν στην τάξη τους τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ευχόμενη παράλληλα καλή επιτυχία στους εκπαιδευτικούς.