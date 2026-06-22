Οι κάμψεις (push ups) είναι μια βασική άσκηση με πολλά οφέλη για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Κατά μέσο όρο, οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες μπορούν συνήθως να εκτελέσουν από επτά έως 25 συνεχόμενες κάμψεις, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Η ικανότητα αυτή μειώνεται συνήθως με την ηλικία λόγω της μείωσης της μυϊκής μάζας και της αντοχής, ωστόσο η τακτική άσκηση μπορεί να διατηρήσει ή και να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Σύμφωνα με ενδεικτικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του American Council on Exercise (ACE), οι άνδρες ηλικίας 20–29 ετών θεωρούνται σε άριστη κατάσταση με περίπου 36 κάμψεις και σε χαμηλότερο επίπεδο με 16, ενώ οι γυναίκες μετρούν περίπου 30 κάμψεις για άριστη επίδοση και 9 για χαμηλότερη, με τις γυναίκες στις δοκιμές να εκτελούν συχνά τροποποιημένη εκδοχή με λυγισμένα γόνατα.

Στις ηλικίες 30–39 ετών τα αντίστοιχα επίπεδα είναι 30 και 11 για τους άνδρες και 27 και 7 για τις γυναίκες, στις ηλικίες 40–49 ετών είναι 25 και 9 για τους άνδρες και 24 και 4 για τις γυναίκες, στις ηλικίες 50–59 ετών είναι 21 και 6 για τους άνδρες και 21 και 1 για τις γυναίκες, ενώ στις ηλικίες 60–69 ετών είναι 18 και 4 για τους άνδρες και 14 και 1 για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν γενικούς δείκτες φυσικής κατάστασης και όχι αυστηρά ιατρικά κριτήρια, καθώς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως το ιστορικό προπόνησης, η σωματική σύσταση και η συνολική υγεία. Η απόδοση στις κάμψεις επηρεάζεται επίσης από παράγοντες όπως η ηλικιακή μείωση της μυϊκής μάζας, οι βιολογικές διαφορές, το σωματικό βάρος, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η προηγούμενη εμπειρία σε προπονήσεις αντίστασης, με την τακτική άσκηση δύναμης να μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επίδοση σε κάθε ηλικία σύμφωνα με το Verywellhealth.com.

Τι επηρεάζει την απόδοση στις κάμψεις;

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν πόσες κάμψεις μπορεί να εκτελέσει ένα άτομο:

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Ηλικιακές αλλαγές στη μυϊκή μάζα και αντοχή

Βιολογικές διαφορές

Συνολικό σωματικό βάρος

Ιστορικό προπόνησης, όπως προηγούμενη εμπειρία σε ασκήσεις αντίστασης

Επίπεδα φυσικής δραστηριότητας

Η τακτική προπόνηση δύναμης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση στις κάμψεις σε κάθε ηλικία. Σε πολλές περιπτώσεις, το τρέχον επίπεδο φυσικής κατάστασης αποτελεί πιο ακριβή δείκτη από την ηλικία.

Γιατί είναι σημαντικές οι κάμψεις;

Οι κάμψεις είναι μια κλασική άσκηση με το βάρος του σώματος που ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλές μυϊκές ομάδες χωρίς εξοπλισμό. Βοηθούν στην ανάπτυξη:

Δύναμης στο στήθος

Σταθερότητας στους ώμους

Αντοχής τρικεφάλων

Δύναμης κορμού

Επιπλέον οφέλη περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη της υγείας των οστών και μείωση του κινδύνου οστεοπόρωσης

Λειτουργική δύναμη για καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. μεταφορά αντικειμένων, άνοιγμα πορτών, σπρώξιμο αντικειμένων)

Βελτίωση καρδιαγγειακής υγείας

Τροποποιήσεις στις κάμψεις

Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να εκτελέσουν κανονικές κάμψεις λόγω έλλειψης δύναμης, περιορισμών στους καρπούς ή ενοχλήσεων στους ώμους. Μερικές ασφαλείς τροποποιήσεις είναι:

Κάμψεις στον τοίχο μειώνουν το φορτίο και είναι κατάλληλες για αρχάριους

Κάμψεις σε κλίση με τα χέρια σε υπερυψωμένη επιφάνεια

Κάμψεις στα γόνατα μειώνουν το ποσοστό του σωματικού βάρους που σηκώνεται

Χρήση λαβών ή αλτήρων κρατούν τον καρπό σε ουδέτερη θέση

Μερικού εύρους κάμψεις βοηθούν στην ανάπτυξη δύναμης σταδιακά

Σε περίπτωση έντονου πόνου στους ώμους ή στους καρπούς, η άσκηση πρέπει να διακόπτεται και να ζητείται ιατρική συμβουλή.

Πώς να αυξήσετε τις κάμψεις σας

Η ασφαλής αύξηση του μέγιστου αριθμού κάμψεων απαιτεί σταδιακή πρόοδο ώστε να προσαρμόζονται οι τένοντες και οι σύνδεσμοι μαζί με τους μυς. Χρήσιμες στρατηγικές: