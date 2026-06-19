Στην άσκηση συμμετείχαν αεροπορικές δυνάμεις από 18 χώρες του NATO, εκτελώντας σύνθετα σενάρια αεροπορικών επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή (19/06) η μεγάλης κλίμακας αεροπορική άσκηση «Ramstein Flag 26», η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης (AIRCOM) του NATO, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η άσκηση διεξήχθη ταυτόχρονα σε δύο περιοχές κοινών επιχειρήσεων (Joint Operation Areas - JOA), στη βόρεια Ευρώπη με χώρες φιλοξενίας τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία και στη νότια Ευρώπη με χώρα φιλοξενίας την Ισπανία.

{https://x.com/HAFspokesperson/status/2068010416395936191}

Στην άσκηση συμμετείχαν αεροπορικές δυνάμεις από 18 Συμμαχικές Χώρες, εκτελώντας σύνθετα σενάρια αεροπορικών επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο. Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Rafale της 332 Μοίρας από την 114 Πτέρυγα Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Evenes του Βασιλείου της Νορβηγίας, καθώς και με 4 αεροσκάφη F-16 της 337 Μοίρας από την 110 Πτέρυγα Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η ελληνική αποστολή έλαβε μέρος σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια και δραστηριότητες συνεκπαίδευσης με αεροπορικές δυνάμεις των Συμμαχικών Χωρών, με σκοπό την εξάσκηση στη σχεδίαση και εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων και την εφαρμογή διαδικασιών και τακτικών της Συμμαχίας.

Η «Ramstein Flag» αποτελεί τη νεότερη σειρά ασκήσεων του AIRCOM, παρέχοντας ένα προηγμένο περιβάλλον εκπαίδευσης πολλαπλών τομέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση σύγχρονων και αναδυόμενων απειλών. Η συμμετοχή της ΠΑ στην άσκηση, συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της ικανότητας συνδυασμένης δράσης με τις Συμμαχικές Αεροπορικές Δυνάμεις.

Δείτε εικόνες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI / ΓΡ.ΤΠ. ΓΕΑ