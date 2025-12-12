Πόση άσκηση χρειάζεται πραγματικά το σώμα για να μένει δυνατό και λειτουργικό μετά τα δεύτερα «ήντα»

Όσο περνούν τα χρόνια η άσκηση δεν είναι κάτι που «πρέπει» να γίνεται αλλά κάτι που πραγματικά προστατεύει το σώμα και το μυαλό. Μετά τα 60 οι αλλαγές είναι φυσιολογικές. Οι μύες χάνονται πιο εύκολα, οι αρθρώσεις γίνονται πιο άκαμπτες και η ισορροπία δεν είναι τόσο σταθερή όσο παλιά. Το όμορφο όμως είναι ότι ο οργανισμός εξακολουθεί να ανταποκρίνεται εντυπωσιακά όταν του δίνουμε λίγη κίνηση και λίγη προσοχή.

Οι ειδικοί προτείνουν περίπου 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει τρεις με τέσσερις μέρες των 30 με 40 λεπτών. Μπορεί να είναι ένα ζωηρό περπάτημα στη γειτονιά, λίγη κολύμβηση, ένα χαλαρό ποδήλατο ή ακόμα και χορός στο σπίτι. Η καρδιά και οι πνεύμονες χρειάζονται αυτή την τακτική δραστηριότητα για να μένουν δυνατοί και να διατηρούν καλό ρυθμό στην καθημερινότητα.

Παράλληλα χρειάζονται και δύο μέρες με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Μετά τα 60 η μυϊκή μάζα μειώνεται πιο γρήγορα και αυτό επηρεάζει την ανεξαρτησία και την ευκολία στις καθημερινές κινήσεις. Λίγες ασκήσεις με λάστιχα ή μικρά βάρη και ακόμη καλύτερα ασκήσεις με το βάρος του σώματος βοηθούν σημαντικά. Ακόμα και το να σηκώνεις από το πάτωμα ένα μπουκάλι νερό ή να κάνεις ελαφρά καθίσματα έχει αξία. Δεν χρειάζεται δυσκολία χρειάζεται σταθερή επαφή με την κίνηση.

Κάτι που συχνά ξεχνάμε είναι η ισορροπία. Με την ηλικία ο κίνδυνος μικρών πτώσεων μεγαλώνει και αυτό μπορεί να δημιουργήσει φόβο. Μερικά λεπτά την ημέρα με απλές ασκήσεις όπως να σταθείς στο ένα πόδι ή να περπατήσεις αργά σε ευθεία γραμμή βοηθούν το νευρικό σύστημα να παραμένει «ξυπνητό» και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών. Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή τη δεκαετία της ζωής δεν είναι η ένταση αλλά η συνέπεια. Το σώμα θέλει ρυθμό όχι πίεση. Θέλει να κινείται λίγο και συχνά. Όσο πιο σταθερά γίνονται οι προπονήσεις τόσο πιο ξεκούραστα νιώθουν οι αρθρώσεις τόσο πιο άνετο γίνεται το περπάτημα και τόσο πιο σίγουρη γίνεται η στάση του σώματος.

Η άσκηση μετά τα 60 δεν είναι αγγαρεία αλλά επένδυση στην ελευθερία. Στην ικανότητα να περπατάς χωρίς κόπο να ταξιδεύεις χωρίς φόβο για πτώσεις να παίζεις με τα εγγόνια σου χωρίς να κουράζεσαι. Είναι ένα μικρό δώρο που κάνεις στον εαυτό σου κάθε εβδομάδα και το σώμα στο επιστρέφει σε ενέργεια χαλάρωση καλύτερο ύπνο και πιο δυνατή ψυχολογία. Δεν χρειάζονται πολλά. Χρειάζονται λίγα, σταθερά και με διάθεση. Αυτός είναι ο πραγματικός δρόμος για υγεία και ποιότητα ζωής μετά τα 60.

Πολλοί άνθρωποι μετά τα 60 φοβούνται ότι είναι αργά για να ξεκινήσουν. Η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει γυμναστεί ποτέ, το σώμα προσαρμόζεται γρήγορα όταν η άσκηση μπαίνει στη ζωή του με ήρεμο και οργανωμένο τρόπο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες παρατηρούνται καλύτερη στάση σώματος, λιγότερη δυσκαμψία και πιο άνετο περπάτημα. Συχνά βελτιώνεται και η διάθεση, γιατί η άσκηση λειτουργεί σαν φυσικό αγχολυτικό.