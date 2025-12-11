Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η υπηρεσία cashback που σχεδιάζει να λανσάρει στην Ελλάδα η Mastercard θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν άμεση πρόσβαση σε μετρητά, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο POS στα εμπορικά καταστήματα. Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο: η ανάληψη μετρητών γίνεται ταυτόχρονα με μια εμπορική συναλλαγή, χωρίς επιπλέον κόστος για τον καταναλωτή ή τον έμπορο.

Στην πράξη, ο πελάτης επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και, κατά τη στιγμή της πληρωμής με χρεωστική κάρτα, ενημερώνει το ταμείο ότι επιθυμεί να λάβει και ένα συγκεκριμένο ποσό σε μετρητά. Ο ταμίας καταχωρίζει το συνολικό ποσό στο POS, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την αξία της αγοράς όσο και το ποσό της ανάληψης. Αν, για παράδειγμα, ο πελάτης αγοράζει προϊόντα αξίας 40 ευρώ και ζητά 60 ευρώ σε μετρητά, το POS θα χρεώσει την κάρτα του με 100 ευρώ και ο καταναλωτής θα παραλάβει άμεσα τα 60 ευρώ από το ταμείο.

Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία ή άλλα σημεία λιανικής. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η ανάληψη συνδυάζεται με την αγορά ενός προϊόντος, ενώ το ποσό μετρητών που μπορεί να ζητήσει ο πελάτης θα είναι περιορισμένο. Σε άλλες χώρες, τα όρια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 50 και 100 ευρώ ανά συναλλαγή, με την τελική ρύθμιση για την ελληνική αγορά να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Η Mastercard έχει ήδη εφαρμόσει με επιτυχία το μοντέλο στην Πολωνία και την Κύπρο, όπου η λειτουργία του cashback έχει ενισχύσει τη ρευστότητα των πολιτών και έχει αυξήσει την επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα. Η εταιρεία βρίσκεται τώρα σε διάλογο με τον ελληνικό εμπορικό κόσμο για να καταγράψει τη διαθεσιμότητα και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα.

Η υπηρεσία αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά το 2026, με στόχο να καλύψει μικρές καθημερινές ανάγκες για μετρητά χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε ATM. Για μεγαλύτερα ποσά, οι παραδοσιακές αναλήψεις από τραπεζικά μηχανήματα θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια επιλογή.