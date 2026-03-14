Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Μαρτίου 2026 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όταν μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 23χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον νεαρό, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσε στον δρόμο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 20χρονος δέχθηκε τρία θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι στο σώμα του. Το ένα ήταν στην καρδιά, το δεύτερο στην μασχάλη και το τρίτο στο ζυγωματικό. Το τραύμα στην καρδιά ήταν εκείνο που προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία, οδηγώντας τελικά στον θάνατό του.

Ο ρόλος «κλειδί» των φίλων του 20χρονου

Από τις Αρχές συνεχίζουν να αναζητούνται οι δύο φίλοι του 20χρονου που φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν μαζί με το θύμα επί της οδού Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά.

Ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί ενώ σύμφωνα με το voria.gr και οι δύο φέρονται να έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να παρουσιαστούν μαζί με τους δικηγόρους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να παραδοθούν.

Μάλιστα, ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και στους δύο, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον Νέο Αθλητικό Νόμο – πράγμα που δείχνει ότι οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ΑΠΘ, ο 23χρονος, φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα, ενώ έχει και ράμματα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι προηγήθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ των τριών νεαρών.

Οι έρευνες των αρχών έχουν επικεντρωθεί μεταξύ άλλων και στο τι προηγήθηκε της συμπλοκής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν εμπλακεί ακόμη περισσότερα άτομα, αφού ο 23χρονος στις αρχικές του καταθέσεις, ανέφερε πως του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του πέντε άτομα.

Ο ισχυρισμός του 23χρονου

Ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, παρουσιάστηκε μόνος του στις αστυνομικές αρχές μετά το συμβάν. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, πριν από τη συμπλοκή δέχθηκε επίθεση από το θύμα και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί του. Όπως ισχυρίζεται, κατά τη διάρκεια της έντασης εντόπισε ένα μαχαίρι στο έδαφος και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3), αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας.

Από την πλευρά της οικογένειας του 20χρονου, οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοάμυνας αλλά ότι υπήρχε πρόθεση από τον δράστη. Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι πρόκειται για πράξη που έγινε με δόλο και ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο το επεισόδιο να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές.