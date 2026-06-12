Μετά την επίσκεψή του στο Μητροπολιτικό Πάρκο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 101 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944 στο στρατόπεδο Παύλου Μελά.

Από τους πρώτους επισκέπτες του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, που άνοιξε σήμερα για το κοινό ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά την επίσκεψή του το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε από τον δήμαρχο Δημήτρη Ασλανίδη.

«Η Δυτική Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται και ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, καλύτερα δίκτυα μεταφοράς, επέκταση του μετρό και βέβαια περισσότερες ζώνες πρασίνου σε όλες τις περιοχές. Οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης ζητούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και πρέπει τα έργα που προανέφερα, επιτέλους να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Σήμερα γίνεται ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα εδώ στον Δήμο Παύλου Μελά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην αξία του Μητροπολιτικού Πάρκου -ενός χώρου αναψυχής, πολιτισμού και πρασίνου - στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και τόνισε ότι «χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο και θα είμαστε στο πλευρό σας, Δήμαρχε».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρoυλάκης, παρέστη στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 101 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944 στο στρατόπεδο Παύλου Μελά.

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«Σήμερα στεκόμαστε εδώ, μπροστά στις 101 κυψέλες μνήμης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με βαθύ σεβασμό και εθνική συγκίνηση. Οι 101 πατριώτες και αγωνιστές που εκτελέστηκαν στις 6 Ιουνίου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής αλλά και οι εκατοντάδες άλλοι κρατούμενοι που βασανίστηκαν κι εκτελέστηκαν, δεν λύγισαν, δεν συμβιβάστηκαν και πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Οι κυψέλες αυτές αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα της συλλογικής μας μνήμης και κρατούν άσβεστη τη θυσία τους» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας παράλληλα τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης.

«Τιμούμε τους ήρωες της Θεσσαλονίκης και δεσμευόμαστε ότι ο τόπος αυτός θα παραμείνει αιώνιο σύμβολο συλλογικής μνήμης και δημοκρατίας για τις επόμενες γενιές», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.