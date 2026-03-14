Οι αρχές διενεργούν έρευνα για την ακριβή αιτία του ατυχήματος.

Ασθενοφόρο και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. συγκρούστηκαν επί της Εγνατίας, κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3).

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, λίγο πριν από την Πύλη Εμπορίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή, ενώ και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα παραμένουν ασαφείς.

Στο σημείο έσπευσε επιπλέον ασθενοφόρο, για να μεταφέρει τυχόν τραυματίες και να διασφαλίσει τη συνέχεια της παροχής ιατρικής φροντίδας χωρίς καθυστέρηση.

