Μόνιμες προσλήψεις στην υγεία αναμένονται και το νέο έτος.

Το ΑΣΕΠ έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του την ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό μέσα στο 2025 και το 2026, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων δομών υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει μια σειρά μεγάλων προκηρύξεων τύπου «Κ» που θα καλύψουν χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο χώρο της Υγείας:

Τρεις μεγάλες προκηρύξεις για συνολικά περίπου 3.830 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα.

Οι θέσεις αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και καλύπτουν ανάγκες σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Η πρώτη προκήρυξη που αναμένεται να δημοσιευτεί περιλαμβάνει 510 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία πανελλαδικά για υποψήφιους τόσο με πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όσο και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η δεύτερη προκηρυξη που αναμένεται να έρθει, αφορά 1.696 θέσεις εργασίας και απευθύνεται σε υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ετοιμάζεται μεγάλη προκήρυξη για περίπου 1.600 θέσεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ανοικτή σε υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με στόχο την ενίσχυση της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλες τις περιφέρειες.