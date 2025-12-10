Μία ακόμη συγκλονιστική σκηνή επιφυλάσσει ο «Άγιος έρωτας» στους τηλεθεατές απόψε το βράδυ στις 21:00.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά «Άγιος Έρωτας», έρχονται απόψε στις 21:00.

Η Σοφία στην προσπάθειά της να βλάψει την Αναστασία, δεν διστάζει να την σπρώξει από το μπαλκόνι και να την ρίξει στο κενό.

Μια ιδιαίτερα απαιτητική και επικίνδυνη σκηνή, στην οποία συμμετείχε κασκαντέρ, καθώς πραγματοποιήθηκε αληθινή πτώση.

Εκεί βρέθηκε η κάμερα της «Super Κατερίνα» και κατέγραψε το παρασκήνιο.

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου θα πει για αυτή τη σκηνή «ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο γύρισμα, πολύ αβανταδόρικο. Είχαμε κασκαντέρ, κάναμε πτώσεις σε στρώματα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.»

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Πιέρρος Ανδρακάκος, παραδέχεται ότι στη σειρά υπάρχουν πολλές απαιτητικές και εντυπωσιακές σκηνές υψηλών προδιαγραφών, αλλά η κάθε σκηνή γίνεται καλύτερη από ό,τι είχαν φανταστεί. Όσο για τη συγκεκριμένη σκηνή «χρησιμοποιήσαμε κασκαντέρ τον Κρις Ραντάνοφ, που ήρθε και μας βοήθησε, αλλά βοήθησε και η Ιφιγένεια που έπεσε στο τελευταίο μέτρο.»

«Ήταν τρομερό το πώς στήθηκε όλο αυτό, γιατί παραγωγικά πρέπει να συμβούν πολλά», θα πει η Δανάη Παππά. «Είναι πολύ ωραίο που όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί, ενώ είναι δύσκολα τα γυρίσματα, περνάμε πάρα πολύ ωραία και γελάμε μέσα στην κούραση που έχουμε.»

Ο Γιώργος Καραμίχος δηλώνει εντυπωσιασμένος «Και με τον Κρις και τη δουλειά που έχει κάνει και με την παραγωγή, είναι πραγματικά μια παραγωγή που δεν την έχουμε συνηθίσει σε καθημερινές σειρές στην Ελλάδα.»

«Δεν είχα ξαναβρεθεί σε γύρισμα με τέτοια προετοιμασία και τέτοια οργάνωση που να απαιτεί και κασκαντέρ και πτώση και εντυπωσιάστηκα αρκετά», λέει η Γιούλη Γεωργακοπούλου.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε σήμερα

Η Χλόη, ο Αργύρης, η Σμαρώ και ο Κλεάνθης ανακουφίζονται από την διαπίστωση πως το θύμα του τροχαίου ατυχήματος δεν είναι η μικρή Ελευθερία.

Ο Χάρης ετοιμάζεται να λάβει δραστικά μέτρα κατά της Σοφίας. Η δίκη του Παύλου πλησιάζει και η Θάλεια τον επισκέπτεται στη φυλακή.

Εκείνος νομίζει πως θα τον βοηθήσει, αλλά θορυβείται από τη στάση της. Η Φανή προτείνει στον πατέρα Νικόλαο να μένει μαζί του και με την Πετρούλα στη Στέρνα, αιφνιδιάζοντάς τον.

Ο Κυριάκος από την πλευρά του, υποψιάζεται έντονα πως ο Στέφανος και ο Πέτρος είναι κάπου παράνομα μπλεγμένοι.

Η Νότα στριμώχνεται από τον Ιταλό, που την απειλεί, ζητώντας από εκείνη τα χρήματα που του χρωστάει ο Λούης.

Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας οργανώνει μια συνάντηση, για να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους για την επερχόμενη δίκη. Εκεί, όμως εμφανίζεται ακάλεστη και η Σοφία!

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.