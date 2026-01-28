Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πώς το ταξίδι της παρέας στη Ρουμανία κατέληξε σε θρήνο.

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη τη χώρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά Έλληνες φίλαθλοι της ομάδας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ, όλοι νεαρής ηλικίας από 25 έως 30 ετών, επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70. Το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη. Το βαν διαλύθηκε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Επτά επιβαίνοντες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, οι τρεις τραυματίες έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο ένας φέρει πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρύτερα, επιφανειακά τραύματα και η υγεία τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Ταξίδευαν για τον αγώνα με τη Λιόν

Οι φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τρίτης από τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν, όπου την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη γαλλική ομάδα για το Europa League.

Το δρομολόγιο που είχαν επιλέξει - Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία– περνούσε αποκλειστικά από χώρες της ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικά προβλήματα.

Οι νεκροί κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, με την τοπική κοινωνία να παραμένει σοκαρισμένη. Μάλιστα, ένα από τα θύματα είχε ταξιδέψει από το Βέλγιο για να βρεθεί δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα.

Συγκίνηση και φόρος τιμής στην Τούμπα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, μέλη του προπονητικού επιτελείου και σχεδόν σύσσωμη η ομάδα του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσουν τη μνήμη των επτά φιλάθλων.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, στελέχη της ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά, ενώ φίλοι της ομάδας φώναξαν συνθήματα μνήμης και αγάπης.

Στο πλευρό των οικογενειών η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης, συντετριμμένος, ανακοίνωσε πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καλύψει όλα τα έξοδα, ενώ από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Εκπρόσωποι της ΠΑΕ και νομικοί μεταβαίνουν στη Ρουμανία για τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, ωστόσο η UEFA απέρριψε το αίτημα, με τις σημαίες στην Τούμπα να κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

«Ο χρόνος σταματά…»

Με συγκλονιστικά λόγια, ο ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας πως οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα μείνουν ποτέ μόνες και πως η μεγάλη ασπρόμαυρη οικογένεια θα σταθεί δίπλα τους, όπως και στους τραυματίες που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Μια ανείπωτη τραγωδία που πάγωσε τον χρόνο και άφησε πίσω της μόνο πόνο, σιωπή και το βαρύ «ποτέ ξανά».