Την πλατφόρμα του Ε9 της ΑΑΔΕ καλούνται να επισκεφθούν μέσα στις επόμενες 72 ώρες οι φορολογούμενοι που κληρονόμησαν ακίνητα εντός του 2025, προκειμένου να δηλώσουν τις μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Οι κληρονόμοι, πέραν της υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Εφορία για τα ακίνητα που περιέρχονται στην κατοχή τους, καθώς με βάση τα στοιχεία του Ε9 θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ.

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων και της αποφυγής λαθών ή παραλείψεων, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εντάξει ενεργότερα στη διαδικασία τους συμβολαιογράφους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής κληρονομιάς, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να ενημερώνουν απευθείας το Ε9 για λογαριασμό των κληρονόμων. Ήδη σήμερα, η υποβολή του Ε9 γίνεται αυτόματα και ψηφιακά στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών, γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων, δηλώνοντας τα ακίνητα που κληρονομούν στο όνομά τους. Στις περιπτώσεις εξ αδιαθέτου διαδοχής, η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ημερομηνία θανάτου, ενώ για τους εκ διαθήκης κληρονόμους η ίδια ημερομηνία ισχύει με αφετηρία τη δημοσίευση της διαθήκης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και όταν η πράξη αποδοχής κληρονομιάς έχει συνταχθεί πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, η οποία δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την 31η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η προθεσμία αποποίησης είναι τέσσερις μήνες από τότε που ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου της ή ένα έτος όταν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή όταν ο κληρονόμος πληροφορήθηκε την επαγωγή ενώ διέμενε εκτός Ελλάδας.

Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, εφόσον η διαθήκη έχει δημοσιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της δήλωσης, ενώ από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους όταν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη έως την ίδια ημερομηνία. Στις περιπτώσεις όπου έχουν προηγηθεί αποποιήσεις, η δήλωση υποβάλλεται από τους τελικούς κληρονόμους από το επόμενο έτος του θανάτου ή, αν υπάρχει διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσής της, χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης.

Τέλος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων του αποβιώσαντος υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», με επιλογή της Θεματικής Ομάδας «Κεφάλαιο» και της διαδικασίας «Υποβολή δήλωσης Ε9 (ειδικές περιπτώσεις μη ψηφιακής υποβολής)».