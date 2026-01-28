Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει εικόνα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των συναλλαγών.

Τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και της απευθείας διαβίβασης των δεδομένων στο myDATA αποκτά η φορολογική διοίκηση με την ενεργοποίηση νέου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο e-send.

Με το νέο πλαίσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει εικόνα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των συναλλαγών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον μηχανισμό ελέγχου και την αξιοποίηση των δεδομένων.

Το νέο σύστημα προβλέπει αυτόματες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις διακοπής της αποστολής στοιχείων ή όταν καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στον ημερήσιο τζίρο των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα για να διερευνήσουν τους λόγους μη μετάδοσης των συναλλαγών, είτε αυτοί οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες είτε σε παρεμβάσεις στο σύστημα.

Η απουσία μηχανισμού έγκαιρης ειδοποίησης στο προηγούμενο σύστημα είχε ως αποτέλεσμα επιχειρήσεις να μην αποστέλλουν στοιχεία συναλλαγών για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να εντοπίζονται εγκαίρως. Παρότι τα δεδομένα υπήρχαν, ο εντοπισμός των παραβάσεων απαιτούσε στοχευμένους και εκ των υστέρων ελέγχους, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.

Στο νέο περιβάλλον, οι συναλλαγές θα μεταδίδονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με τη φορολογική διοίκηση να λαμβάνει άμεσα όλες τις αποδείξεις που εκδίδονται, να τις κατηγοριοποιεί και να τις αξιοποιεί για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μεταβολών από ημέρα σε ημέρα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται αυτόματα όταν διακόπτεται η ροή των δεδομένων, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη συστηματική απόκρυψη συναλλαγών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν παραστατικά στο νέο σύστημα θα επισημαίνονται άμεσα, οδηγώντας σε αυξημένη πιθανότητα ελέγχου. Η μετάβαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ελεγκτικού πλαισίου, η οποία μεταφέρει το βάρος από τον εκ των υστέρων έλεγχο στην προληπτική και στοχευμένη εποπτεία.