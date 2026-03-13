Και οι τρεις άνδρες είναι μαζί. Η πρώτη φωτογραφία.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον φοράνε τα λευκά τους μπουρνούζια, ενώ βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται και οι τρεις άνδρες μαζί και δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των «αρχείων Έπσταϊν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Και οι τρεις κάθονται σε ένα ξύλινο τραπέζι, ενώ δεν αναφέρεται ούτε η ακριβής ημερομηνία ούτε το σημείο όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρίγκιπας έχει αρνηθεί ότι έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ ο Λόρδος Μάντελσον έχει επίσης αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε αδικοπραγία σχετικά με τη σχέση του με τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο και έχει ζητήσει συγγνώμη από τα θύματά του.

Ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς και στρατιωτικούς του τίτλους λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας σε φυλακή των ΗΠΑ το 2019.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα - κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Είχε συλληφθεί στο Σάντρινγκχαμ στα 66α γενέθλιά του με την υποψία ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπσταϊν όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.