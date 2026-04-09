«Δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998» είπε η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη κυρία Μέλανια Τραμπ απάντησε σε όσα της καταλογίζουν για τον Τζέφρι Επστάιν. Σε δήλωσή της από τον Λευκό Οίκο αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον Επστάιν και τόνισε ότι πρόκειται για «συκοφαντίες» και «αστήριχτα ψέματα» που προσπαθούν να τη συνδέσουν μαζί του.

«Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Επστάιν», είπε. «Δεν είμαι θύμα του. Ο Επστάιν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ και δεν είχα ποτέ σχέση μαζί του ή με τη συνεργό του, Μάξγουελ».

«Οι ψευδείς συκοφαντίες εναντίον μου έχουν πολιτικά κίνητρα από άτομα και οντότητες που επιδιώκουν να βλάψουν το όνομά μου, να κερδίσουν οικονομικά και να ανέβουν πολιτικά. Πρέπει να σταματήσουν».

«Τώρα είναι η ώρα για το Κογκρέσο να δράσει. Ο Επστάιν δεν ήταν μόνος».

«Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998» είπε η πρώτη κυρία και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή και ο πρόεδρος προσκαλούνταν στα ίδια πάρτι με τον Επστάιν «κατά καιρούς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/FoxNews/status/2042312958588387647}