Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από το σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που φέρονται να διέφυγαν μετά τους πυροβολισμούς.

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν μέρα μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, στην Κρήτη όταν καβγάς μεταξύ δύο ατόμων έξω από καφετέρια της περιοχής κλιμακώθηκε και κατέληξε σε πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από λογομαχία μεταξύ δύο παρέων που βρίσκονταν στο σημείο, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πυροβολισμοί σε κεντρικό σημείο του χωριού.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η περιοχή τέθηκε άμεσα σε συναγερμό, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.