Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από τις πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το ευρύτερο διπλωματικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Axios, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου,Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελβετία, όπου εξετάζεται η διεξαγωγή κρίσιμων επαφών με την ιρανική πλευρά. Παράλληλα, αναφορές θέλουν τον Τζάρεντ Κούσνερ να βρίσκεται ήδη στη χώρα, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για έντονο παρασκήνιο γύρω από τις διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να μεταβεί στην Ελβετία και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο πλαίσιο μιας πιθανής προσπάθειας επανέναρξης του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αναβολές και αβεβαιότητα

Οι συνομιλίες, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή, φαίνεται να έχουν μετατεθεί χρονικά λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στον Λίβανο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις διπλωματικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για νέα ημερομηνία, ενώ διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για ρευστό και μεταβαλλόμενο σκηνικό.

Ο Λίβανος ως παράγοντας πίεσης

Το ζήτημα του Λιβάνου φαίνεται να λειτουργεί καταλυτικά στις εξελίξεις, καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δημιουργεί επιπλέον εμπόδια σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύθραυστη, με τις διπλωματικές διεργασίες να κινούνται σε λεπτή ισορροπία, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω αναβολή ή αναπροσαρμογή του πλαισίου συνομιλιών.

Ρευστό διπλωματικό τοπίο

Το συνολικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται τόσο από τις περιφερειακές συγκρούσεις όσο και από τις παρασκηνιακές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αν τελικά θα υπάρξει απευθείας συνάντηση ή νέα αναβολή στο διπλωματικό παζάρι για τα πυρηνικά του Ιράν.