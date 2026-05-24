Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας που δε χρειάστηκε να επέμβουν, ενώ το ΑΤ Αμφίκλειας - Ελάτειας ανέλαβε την καταγραφή του τροχαίου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5/26) στη Φθιώτιδα, στον δρόμο Λαμίας - Λιβαδειάς λίγο πριν τη διασταύρωση για Πολύδροσο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, ΙΧΦ με δύο επιβαίνοντες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έφυγε από σημαντικό ύψος με αποτέλεσμα να φέρει τούμπες και να καταλήξει στα χωράφια.

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, το αυτοκίνητο δε χτύπησε σε μεγάλο δέντρο και φρενάρισε από τα κλαδιά της βλάστησης αφού πρώτα έφερε τούμπες και μείνει όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να έχουν χτυπήσει σοβαρά.