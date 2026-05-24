Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ζαχάρω, με θύμα έναν 29χρονο άνδρα από την Καλαμάτα.

Το patrisnews.com αναφέρει πως ήταν περασμένες 6.30 το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος- και είχε κατεύθυνση προς Πύργο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται- κατέληξε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το αυτοκίνητο σφηνώθηκε κάτω από το βαρύ όχημα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μετατράπηκε κυριολεκτικά σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για αρκετή ώρα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 29χρονο οδηγό, όμως ήταν ήδη αργά καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η Τροχαία Πύργου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το Ι.Χ. προσέκρουσε στη σταθμευμένη νταλίκα.

Ο Δημήτρης, ΕΠΟΠ που υπηρετούσε στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, ήταν ένας νέος άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν.

Ο 29χρονος είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ, περίπου στις 21:30, από τη Διασπορά Κυλλήνης, με προορισμό την Καλαμάτα, όπου θα συναντούσε φίλους του. Πριν φτάσει στην Καλαμάτα, έκανε στάση στο Αρτίκι Τριφυλίας, για να δει τους δικούς του ανθρώπους.

Σήμερα, ήθελε να γυρίσει στη Διασπορά Κυλλήνης, καθώς φιλοξενούσε δύο συγγενικά του πρόσωπα, με τα οποία είχαν κανονίσει σήμερα να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

Φίλος του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να δει αν είχε φτάσει ενώ λίγη ώρα αργότερα πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση.

Πηγή patrisnews.com