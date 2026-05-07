Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα φερόμενο «σημείωμα αυτοκτονίας» του Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο περιλαμβάνεται η φράση: «Είναι απόλαυση να μπορεί κανείς να επιλέγει τη στιγμή του για να πει αντίο».
Το έγγραφο αναφέρει: «Με ερευνούσαν για μήνες — ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» γράφει το σημείωμα. «Είναι ευχαρίστηση να μπορείς να διαλέξεις τη στιγμή που θα πεις αντίο. Τι θέλεις να κάνω — Να ξεσπάσω σε κλάματα!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!»
Το σημείωμα δεν έχει υπογραφή.
Ο Έπσταϊν, Αμερικανός χρηματιστής και καταδικασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, σε περιστατικό που χαρακτηρίστηκε «αυτοκτονία».
Το χειρόγραφο σημείωμα φέρεται να βρήκε ο πρώην συγκρατούμενός του, καταδικασμένος για φόνους και πρώην αστυνομικός Νίκολας Ταρταλιόνε. Ο δικαστής Κένεθ Κάρας, ο οποίος είχε την εποπτεία της υπόθεσης του Ταρταλιόνε, το δημοσιοποίησε έπειτα από αίτημα των New York Times, οι οποίοι είχαν αναφέρει την ύπαρξή του την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο Κάρας έκρινε ότι το σημείωμα αποτελεί δικαστικό έγγραφο που υπόκειται στο δικαίωμα πρόσβασης του κοινού, επειδή κατατέθηκε στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του Ταρταλιόνε, ο οποίος εκτίει τέσσερις διαδοχικές ισόβιες ποινές για δολοφονίες που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Ο δικαστής διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει νομικός λόγος να παραμείνει σφραγισμένο, αλλά ούτε επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά του.
Το σημείωμα, γραμμένο πρόχειρα σε κίτρινο μπλοκ σημειώσεων, κατατέθηκε από τους δικηγόρους του Ταρταλιόνε, ο οποίος ήταν συγκρατούμενος του Έπσταϊν για περίπου δύο εβδομάδες τον Ιούλιο του 2019.
Με πληροφορίες από Reuters