Πολύπλοκες διαστάσεις λαμβάνει η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας, από το Ηράκλειο Κρήτης, μετά και την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της.

Η εξαφάνιση της 43χρονης, μητέρας Ελευθερίας Γιακουμάκη, από τις Δαφνές Ηρακλείου συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο.

Η υπόθεση αποκτά ολοένα και πιο σύνθετο χαρακτήρα, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ενώ η παράλληλη εξέλιξη με τον εντοπισμό νεκρού του πρώην συντρόφου της εντείνει το μυστήριο και τα ερωτήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους κυρίως στην περιοχή των Αρχανών, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 43χρονης.

Με τη συνδρομή drone και εκτεταμένων περιπολιών, εξετάζεται κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον εντοπισμό του οχήματός της, το οποίο παραμένει άφαντο. Παρά την ενεργοποίηση Missing Alert, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης - Αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφος

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής, περίπου στις 11:02, κατευθυνόμενη προς το Ηράκλειο, χωρίς έκτοτε να δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε λίγες ώρες αργότερα από τον γιο της, ο οποίος ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Στις επτά το απόγευμα, η γυναίκα, έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε πως θα καλέσει λίγο αργότερα η ίδια, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Οι αστυνομικοί πλέον έχουν αμφιβολίες εάν η 43χρονη ήταν αυτή που έγραψε το μήνυμα.

Την ίδια ώρα, νέα τροπή δίνεται στην υπόθεση με τον εντοπισμό νεκρού του πρώην συντρόφου της σε περιοχή κοντά στον Προφήτη Ηλία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία με κυνηγετικό όπλο, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, είχε προσαχθεί και καταθέσει για αμυχές που έφερε, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από δίκυκλο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε λόγο να την σκοτώσει αφού την αγαπούσε.

Μάλιστα, πάλευε να τα ξαναβρουν, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της. Ο 38χρονος είχε για περίπου έναν χρόνο σχέσεις με την Ελευθερία.

Πριν από περίπου δύο μήνες η Ελευθερία όμως, του ζήτησε να χωρίσουν. Συνέπεσε και ο θάνατος του πατέρα της, τον οποίο υπεραγαπούσε και φρόντιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα της 43χρονης, ήταν ιδιαίτερα φορτικός, χειριστικός και ζήλευε κάθε κίνηση της.

Οι διαπληκτισμοί τους τον τελευταίο καιρό πριν χωρίσουν ήταν συνεχείς και έντονοι. Τις τελευταίες εβδομάδες ο 38χρονος την πίεζε να γίνουν και πάλι ζευγάρι, κάτι που η ίδια δεν ήθελε.

Φρόντιζε πάντα να ενημερώνει για την απουσία της

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το γεγονός ότι η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δικαστική παρουσία λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, σε υπόθεση που αφορούσε τον πρώην σύζυγό της. Αν και δεν έχει διαπιστωθεί άμεση σύνδεση, η συγκεκριμένη πτυχή εξετάζεται προσεκτικά στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται, με τους συγγενείς να τονίζουν ότι η Ελευθερία Γιακουμάκη δεν είχε δώσει ποτέ στο παρελθόν αφορμές για τέτοια συμπεριφορά. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και σε περιπτώσεις απουσίας της, φρόντιζε πάντα να ενημερώνει. Η οικογένεια, μαζί με φίλους, συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της δήλωσε πως δεν είχε καμία εμπλοκή και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί σώα και αβλαβής, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση σε πολλαπλά επίπεδα.

