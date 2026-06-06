«Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό που κάναμε το 2015 - 2019» τόνισε.

Για μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης, ξεκινώντας την ομιλία του ενώπιον οργάνου.

Ωστόσο, όλο το «ζουμί», ήταν το κλείσιμό του, εκεί που ζήτησε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένη και όχι ατομική πορεία, προκρίνοντας συζήτηση με τις άλλες δυνάμεις και τις προσωπικότητες της Αριστεράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Όχι με το ''διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε''. Όχι! Αξιοπρέπεια».

«Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό που κάναμε το 2015 - 2019. Είμαστε περήφανοι για συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή», είπε ο Χανιώτης βουλευτής, αφήνοντας αιχμές για στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «εμείς δεν μπήκαμε μετά το 2019 σε θέση διευθυντή επενδύσεων της Eurobank, ούτε γίναμε φίλοι του Στουρνάρα (…) Είμαι πολύ περήφανος για τις 13 άρσεις ασυλίας, έχω το παγκόσμιο ρεκόρ».

Παράλληλα, όμως, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά εναντίον του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας πως «δεν είμαστε καθόλου περήφανοι για την αντιπολίτευση που κάναμε την περίοδο 2019-2023. Γι’ αυτό το 32% έγινε 17%».

«Προσκυνήσαμε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη, στο όνομα της επιστήμης. Κολοκύθια επιστήμη, κατευθυνόμενη και πληρωμένη με 36.000 νεκρούς. Πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Και μαζί με αυτό και την καταστολή που έφερε ο Μητσοτάκης, εμείς κάτσαμε σαν κότες και το πληρώσαμε».

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Ως προς τη στάση του στην περίοδο Κασσελάκη, ανέφερε πως «εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη στον Κασσελάκη, την πήρα όσο κανένας. Ούτε ο Σωκράτης έχει αναλάβει τη δική του, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, που έβαλε στον δεύτερο γύρο το Νίκο Παππά να στηρίξει Κασελάκης».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας πως «σήμερα εδώ έχουμε ένα μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένας πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει και να λέει “στηρίζω ένα άλλο κόμμα”. Αυτό είναι εισήγηση, είναι κάτι άλλο; Και την ίδια στιγμή βγαίνει κυρία Κουφονικολάκου και λέει ότι “δε μας ενδιαφέρουν τα άλλα κόμματα, δε θέλουμε συνεργασία”.

Τέλος, ανέφερε πως πώς ο ΣΥΡΙΖΑ ερχεται από μακριά και έχει και δρόμο. «Εγώ δεν συμφωνώ στην πορεία ρευστοποίησης

Να γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι και να καλέσουμε συντεταγμένα όχι ατομικά, σήμερα είμαι ψηφίζω και μετά πάω και χτυπάω τα κουδούνια της Αμαλίας και σε λίγο δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Φυσικά και με τον Κοτζιά και με την Κατσέλη και έχουμε διατύπωσει τη βάση συζήτησης. Τα 10+1 σημεία. Και καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι, αξιοπρέπεια».