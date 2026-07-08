Οι λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (08/07) η Κατερίνα Νοτοπούλου, βάζοντας τέλος στην πολυετή παρουσία της στο κόμμα.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο ενημέρωσε προσωπικά για την απόφασή της, ενώ στη συνέχεια απέστειλε και επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καλαμαριά, η κ. Νοτοπούλου ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της και διευκρίνισε ότι η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν συνδέεται με ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις των τελευταίων ετών, έκανε λόγο για μια πορεία συνεχούς απαξίωσης του κόμματος μετά τις εκλογές του 2023, επισημαίνοντας:

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«Από τις τελευταίες εκλογές του 2023 έως και σήμερα έχουν αλλάξει πολλά και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Μετά τις δεύτερες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, παραιτήθηκε.

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Η ήττα στις εκλογές και η παραίτηση του δεν οδήγησε το κόμμα σε μια διαδικασία περισυλλογής, σκέψης, προβληματισμού, κατάθεσης και σύνδεσης απόψεων, όπως είχα έγκαιρα προσέξει. Είχαμε οδηγηθεί σε μια διαδικασία τυπική εκλογής προέδρου. Μετά την εκλογή Κασσελάκη ακολούθησε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και μια πρωτόγνωρη και δραματική περίοδος για όλο το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα για το κόμμα μας.

Την αποπομπή Κασσελάκη ακολούθησε μια ακόμη εκλογική τυπική διαδικασία, η οποία κατέληξε στην εκλογή Σωκράτη Φάμελλου – κι όπως ήταν αναμενόμενο η απαξίωση του κόμματος συνεχίστηκε, όπως συμβαίνει πάντα όταν η πολιτική και η θέσεις μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα».

Χαρακτήρισε την απόφασή της «βαθιά προσωπική και δύσκολη, αλλά κυρίως πολιτική», τονίζοντας ότι πλέον δεν θεωρεί πως η παραμονή της στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπηρετήσει τις πολιτικές της αρχές.

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«Η παραμονή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπηρετεί πλέον ούτε τις πολιτικές μου πεποιθήσεις ούτε την πραγματική ανάγκη που έχει η χώρα για μια πολιτική διέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο προοδευτικός χώρος παραμένει κατακερματισμένος, την ώρα που –όπως είπε– η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα και σκάνδαλα, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να αναζητήσουν κοινές λύσεις αντί για εσωστρέφεια.

Σημειώνεται ότι, μετά την παραίτησή της, την έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης δικαιούται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου, Γιάννης Αμανατίδης.