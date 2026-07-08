Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2019, όταν η Ε. Τζιν Κάρολ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολυκατάστημα του Μανχάταν τη δεκαετία του 1990

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε την Τετάρτη (08/07) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην αρθρογράφο Ε. Τζιν Κάρολ, στο πλαίσιο της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης που αφορά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Ο περιφερειακός δικαστής Λιούις Κάπλαν έδωσε εντολή να αποδεσμευτεί το ποσό, το οποίο περιλαμβάνει την αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιδικαστεί το 2023, καθώς και τους τόκους που έχουν προστεθεί. Τα χρήματα παρέμεναν δεσμευμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε ήδη αρνηθεί, στα τέλη Ιουνίου, να εξετάσει την υπόθεση.

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Λίγο πριν από την έκδοση της απόφασης, οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν ζητήσει να μην αποδεσμευτεί το ποσό, υποστηρίζοντας ότι η Κάρολ σκοπεύει να το δωρίσει και ότι, σε περίπτωση μελλοντικής ανατροπής της απόφασης, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η άμεση καταβολή της αποζημίωσης θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη Δικαιοσύνη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε νέο αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2019, όταν η Ε. Τζιν Κάρολ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος του Μανχάταν τη δεκαετία του 1990. Ο ίδιος απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση κατασκευάστηκε για λόγους δημοσιότητας.

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Υπενθυμίζεται ότι το 2024 άλλο δικαστήριο επιδίκασε στην Κάρολ επιπλέον αποζημίωση ύψους 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφημιστικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ σε βάρος της το 2019, υπόθεση για την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να επικαλείται προεδρική ασυλία.