Ο Ηρακλής «πανηγυρίζει» για τον νέο προπονητή της Λίβερπουλ.

Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ και ανάμεσα σε αυτούς που το… πανηγύρισαν ήταν ο Ηρακλής. Κατά κάποιο τρόπο.

Ο «γηραιός» σχολίασε με χιούμορ την πρόσληψη του 43χρονου Ισπανού προπονητή, «πειράζοντας» τη φωτογραφία με την οποία τον ανακοίνωσε η Λίβερπουλ.

Σε αυτή την εναλλακτική εκδοχή, ο Ιραόλα φορά το κασκόλ του Ηρακλή, ενώ ο «γηραιός» κάνει λογοπαίγνιο με το όνομα του προπονητή και το γνωστό σύνθημά του. «Iraole τραγουδά το Kop (το πέταλο του Άνφιλντ», αναφέρει η ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DZMqIXOsnyR/}