Αποκάλυψε κατά λάθος με ανάρτηση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και της Σέλτικ Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε κατά λάθος ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπείες.

Ο Σκωτσέζος πρώην επιθετικός και προπονητής δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει την περιπέτεια με την υγεία του, αλλά επιβεβαίωσε τη διάγνωση, αφότου κατά λάθος το ανακοίνωσε μέσω «ακούσιας» ανάρτησης, όπως έγραψε.

«Όπως έδειξε η ακούσια ανάρτησή μου στα social media, υποβάλλομαι σε θεραπείες για καρκίνο. Σε αντίθεση με τη χρήση του κινητού, η θεραπεία μου πηγαίνει καλά», έγραψε ο 75χρονος.

«Ιδανικά, αυτό θα είχε μείνει ιδιωτική υπόθεση, επειδή έτσι θα έπρεπε, αλλά οι ανύπαρκτες τεχνολογικές δυνατότητές μου με ανάγκασαν», παραδέχθηκε. «Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το ζήτημα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου», συμπλήρωσε και ευχαρίστησε τους γιατρούς.

{https://www.instagram.com/p/DZFMGCgMtKS/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Λίβερπουλ με ανάρτηση εξέφρασε την υποστήριξή της στον Κένι Νταλγκλίς.

{https://www.instagram.com/p/DZFMS38FgV8/}