Ο Νίκος Ταγαράς πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Τα συλλυπητήρια μηνύματα.

Πέθανε σήμερα ο Νίκος Ταγαράς. Ο υφυπουργός Υποδομών ήταν 70 ετών και το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος Ταγαράς.

Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε για χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση, ως Κοινοτάρχης Χιλιομοδίου (1987-1994) και ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002).

Ταυτόχρονα, υπήρξε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Κορινθίας (1999-2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των ΤΕΔΚ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Από το 2003 έως το 2010, διατέλεσε Νομάρχης Κορινθίας.

Κοινοβουλευτική Θητεία

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική Περιφέρεια.

Στη Βουλή των Ελλήνων έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Ελβετίας και Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας - Πορτογαλίας, Ελλάδας - Λουξεμβούργου και Ελλάδας - Κροατίας.

Το 2014 διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέχοντας το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, των Δασών, των Υδάτων, των Περιβαλλοντικών - Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, της διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), του συντονισμού των Περιβαλλοντικών Δράσεων κ.λπ.

Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

«Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κώστας Τασούλας: Παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Παύλος Μαρινάκης: Συγκλονισμένος αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά

«Συγκλονισμένος αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά. Ήταν ένας από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισα.

Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας. Πρωτίστως ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Κωστής Χατζηδάκης: Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Νίκος Δένδιας: Ήθος και ευπρέπεια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε: «Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη».

Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πιερρακάκης: Ο Νίκος ξεχώρισε για τις γνώσεις, την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, το ήθος του

«Αποχαιρετώ συγκλονισμένος τον Νίκο Ταγαρά. Ο Νίκος ξεχώρισε για τις γνώσεις, την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, το ήθος του. Θα λείψει από τους πολίτες της Κορινθίας, από την παράταξή μας και από την πολιτική ζωή. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Παπασταύρου: Πολύτιμος φίλος και ευπατρίδης πολιτικός

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου.

Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του.

Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο.

Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.

Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους.

Θα μας λείψει πολύ.

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν.

Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη».

Κικίλιας: Άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και αξιοπρέπειας

«Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και αξιοπρέπειας. Ένας υπουργός που υπηρέτησε με σοβαρότητα και αίσθημα καθήκοντος, ένας συνάδελφος που κέρδιζε τον σεβασμό με τη στάση του και ένας φίλος που θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Η απώλειά του είναι μεγάλη για την πολιτική μας οικογένεια, για την Κορινθία, για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και για όλους όσοι γνώρισαν από κοντά το ήθος, τη σεμνότητα και την προσφορά του.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».

Δήμας: Αφιερώθηκε στην πατρίδα παράγοντας έργο

«Ο Νίκος Ταγαράς ήταν ένας άξιος και ικανός άνθρωπος που αγαπούσε με πάθος τον τόπο μας, την Κορινθία.

Για πολλά χρόνια υπηρετήσαμε μαζί τόσο στο Εθνικό Κοινοβούλιο όσο και στην κυβέρνηση. Από όποιο πόστο και αν υπηρέτησε την πατρίδα αφιερώθηκε σε αυτή παράγοντας έργο.

Έδωσε μια μεγάλη και μακρά μάχη μέχρι τέλους με αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητηρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».

Σκέρτσος: Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη.

Γι' αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά.Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο 'Ακης Σκέρτσος.

Θεοδωρικάκος: Παλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος

Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός. Παλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος μέχρι το τέλος στο καθήκον. Τον αποχαιρετώ με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και πολύ μεγάλη λύπη. Θερμά συλλυπητήρια σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Γεωργιάδης: ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!».

Σαμαράς: Χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος και ένας μαχητής

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία.

Και που ως άριστος επιστήμων και Υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Μπακογιάννης: Η φιλία του ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

«Ο Νίκος Ταγαράς ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σπάνια συναντάς στη ζωή σου. Ένας άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, βαθιά αξιοπρέπεια και αταλάντευτη προσήλωση στις αξίες του. Πρότυπο ήθους, ειλικρίνειας, μαχητικότητας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Δεν δίσταζε ποτέ να αναλάβει ευθύνες, να υπερασπιστεί όσα πίστευε και να δώσει μάχες για το κοινό καλό.

Υπηρέτησε τον τόπο του και την πατρίδα με αφοσίωση, σοβαρότητα και εργατικότητα. Άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, αλλά κυρίως άφησε πίσω του το παράδειγμά του. Ένα παράδειγμα που θα συνεχίσει να εμπνέει όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Για μένα όμως, αυτή η απώλεια είναι και βαθιά προσωπική. Η φιλία του ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Στις χαρές και στις λύπες, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, ήταν πάντα παρών με γενναιοδωρία, καθαρότητα και αληθινό ενδιαφέρον. Από εκείνους τους φίλους που σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν στη ζωή σου.

Σήμερα, αποχαιρετώ έναν σπουδαίο δημόσιο λειτουργό, αλλά πάνω απ’ όλα έναν αγαπημένο φίλο, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν.

Καλό ταξίδι, Νίκο μου».