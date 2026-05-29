Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η φωτιά στους Γόννους Λάρισας είχε ενταθεί λόγω των δυνατών ανέμων.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασικές εκτάσεις στους Γόννους Λάρισας, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05).

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και 2 αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Παράλληλα συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2060417438454325266}

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο σημείο δυσκόλεψαν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Από τις φλόγες δεν απειλήθηκαν σπίτια.