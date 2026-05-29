Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε τους Γόννους Λάρισας το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05).
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και 2 αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Παράλληλαμ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-diva65xm955t?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η κατάσταση από το μέτωπο είναι καλύτερη. Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και καλλιέργειες, ενώ δεν απειλούνται σπίτια.
Στο σημείο πλέουν δυνατοί άνεμοι, με συνεχείς εναλλαγές κατεύθυνση, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2060346359429955913}