Η φωτιά στους Γόννους Λάρισας ξέσπασε στις 15:30.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε τους Γόννους Λάρισας το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05).

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και 2 αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Παράλληλαμ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η κατάσταση από το μέτωπο είναι καλύτερη. Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και καλλιέργειες, ενώ δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο πλέουν δυνατοί άνεμοι, με συνεχείς εναλλαγές κατεύθυνση, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών.

