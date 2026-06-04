Κάτοικος Άνφιλντ με κάθε επισημότητα ο Ισπανός τεχνικός.

Την έναρξη συνεργασίας με τον Άντονι Ιραόλα μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής των «Reds».

Ο σύλλογος του Μέσερσαϊντ ανακοίνωσε τον Ιραόλα, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στο Άνφιλντ, μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Άρνε Σλοτ.

Ο Ιραόλα έκανε ντεπούτο στην προπονητική του καριέρα από τον πάγκο της ΑΕΚ Λάρνακας και συνέχισε στη Μιραντές. Στην Ισπανία ξεχώρισε με τη δουλειά του στη Ράγιο Βαγιεκάνο, την οποία επανέφερε στα μεγάλα σαλόνια της LaLiga.

Ο Άντονι Ιραόλα άρπαξε την ευκαιρία από τα «μαλλιά» όταν κλήθηκε να αναλάβει το τιμόνι της Μπόρνμουθ στην Premier League. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στα «κεράσια» έγραψε ιστορία, καθώς οδήγησε την Μπόρνμουθ από στη 12η, την 9η και έπειτα στην 6η θέση, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου ευρωπαϊκό εισιτήριο στη League Phase του Europa League.

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