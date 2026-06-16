Το συμβόλαιο του Μαρτίνεθ λήγει μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Προς οριστικό διαζύγιο οδεύει η συνεργασία του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με την εθνική Πορτογαλίας, ανεξάρτητα από την πορεία που θα πραγματοποιήσουν οι «Ίβηρες» στο Μουντιάλ 2026.

Ο 52χρονος Ισπανός τεχνικός δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει μετά το πέρας της διοργάνωσης. Ο 52χρονος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της Πορτογαλίας από τις αρχές του 2023 και κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Nations League το 2025.

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Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μαρτίνεθ πιθανόν να επιστρέψει σε ομάδα της Premier League, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το σενάριο να συνεχίσει σε άλλη εθνική.

Η Πορτογαλία μπαίνει στη «μάχη» του Μουντιάλ το βράδυ της Τετάρτης (17/06, 20:00) απέναντι στη ΛΔ Κονγκό.

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