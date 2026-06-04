Την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ 2026 κυκλοφορεί το νέο video game.

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα «κολλήσουν» σε κάθε είδους οθόνη τις επόμενες εβδομάδες, λόγω του Μουντιάλ 2026. Όχι μόνο για να παρακολουθήσουν τα ματς, αλλά και «παίζοντας» στη διοργάνωση.

Η FIFA κυκλοφορεί νέο video game στις 11 Ιουνίου, στην πρεμιέρα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το «FIFA World Cup: Launch Edition» θα είναι διαθέσιμο στο «Netflix Games», αποκλειστικά στους συνδρομητές της πλατφόρμας, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οι παίκτες του video game μπορούν να «ζήσουν» την εμπειρία του Μουντιάλ 2026 επιλέγοντας από τις 48 ομάδες που θα δώσουν το παρών στο μεγάλο ραντεβού, παίζοντας ματς στα 16 γήπεδα του τουρνουά, με περισσότερους από 1.200 ποδοσφαιριστές.

Έως τέσσερις χρήστες μπορούν να παίξουν μαζί, χρησιμοποιώντας smartphones ως χειριστήρια, καθώς θα συνδέονται με την τηλεόραση σκανάροντας ένα QR code.

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