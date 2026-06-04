«Σκίστε το σενάριο» για το Μουντιάλ 2026.

Βγαλμένη από το Χόλιγουντ είναι η διαφήμιση της Nike για το Μουντιάλ 2026, γεμάτη σταρ που προκαλούν… χάος σε κινηματογραφικό στούντιο, ενώ η εταιρεία μας καλεί αυτό το καλοκαίρι να «σκίσουμε το σενάριο».

Είναι τόσοι οι διάσημοι που εμφανίζονται στα 6 λεπτά που διαρκεί το σποτ, που είναι σχεδόν απίθανο να τους εντοπίσει κανείς όλους με την πρώτη φορά που θα τη δει. Και δεν πρόκειται μόνο για σταρ του ποδοσφαίρου.

Σαφώς, παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν είναι μόνοι. Στο πλευρό τους είναι από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μέχρι τους θρύλους του ποδοσφαίρου Ερίκ Καντονά, Ροναλντίνιο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Ντιντιέ Ντρογκμπά και Χόρχε Κάμπος.

Αλλά μόνο εκεί δεν σταματά η λίστα, αφού η Κιμ Καρντάσιαν με τον γιο της, Σεντ, η Lisa των Blackpink, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ- ως «δίδυμος» του Χάαλαντ- ο Τράβις Σκοτ, αλλά και Τζέισον Σουντέικις ως «Ted Lasso» επίσης εμφανίζονται στη διαφήμιση που η όποια περιγραφή την αδικεί.

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