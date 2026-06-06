Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία (D-Day).

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά την απόφασή του να ταξιδέψει στη Γαλλία συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους στο πλαίσιο επίσημης κυβερνητικής αποστολής.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία (D-Day). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Χέγκσεθ επρόκειτο να συμμετάσχει σε τελετές μνήμης για τους συμμαχικούς στρατιώτες που πολέμησαν για την απελευθέρωση της Ευρώπης και να συναντηθεί με Γάλλους αξιωματούχους.

Η παρουσία των παιδιών του στην αποστολή προκάλεσε αντιδράσεις από νυν και πρώην στελέχη ασφαλείας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ανησυχίες τους, η μετακίνηση μιας τόσο μεγάλης οικογενειακής συνοδείας αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας και επιβαρύνει την ομάδα προστασίας του υπουργού. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών και εντάσεων, η προστασία των μελών της οικογένειας απαιτεί πρόσθετους πόρους και προσωπικό, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Παράλληλα, αρκετοί σχολιαστές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων αμφισβήτησαν κατά πόσο είναι κατάλληλο ένας ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος να συνοδεύεται από τόσα μέλη της οικογένειάς του σε επίσημη αποστολή. Φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξη του Χέγκσεθ στο Παρίσι μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την εικόνα περισσότερο οικογενειακές διακοπές παρά διπλωματική αποστολή.

Το Πεντάγωνο απάντησε στις επικρίσεις υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός ακολούθησε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες δεοντολογίας και ταξιδιών. Εκπρόσωποι του υπουργείου Άμυνας τόνισαν ότι τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειάς του καλύπτονται προσωπικά από τον ίδιο και όχι από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ότι δεν παραβιάστηκε καμία κυβερνητική διαδικασία.

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Οι υποστηρικτές του Χέγκσεθ θεωρούν ότι οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν το δικαίωμα να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους όταν αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς. Αντίθετα, οι επικριτές επιμένουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, τη διαφάνεια και τις προτεραιότητες ασφαλείας. Η υπόθεση αναδεικνύει τη δυσκολία εξισορρόπησης της οικογενειακής ζωής με τις αυξημένες ευθύνες που συνοδεύουν ένα τόσο υψηλό κυβερνητικό αξίωμα.

Πηγή Washington Post