Τα γεύματα που μαγείρευαν οι μαμάδες της μεσαίας τάξης τη δεκαετία του 1990 έκαναν τα υλικά να φτάνουν περισσότερο, εξοικονομούσαν χρόνο και κρατούσαν τις οικογένειες χορτάτες.

Οι μαμάδες της μεσαίας τάξης τη δεκαετία του 1990 μαγείρευαν απλά, χορταστικά γεύματα βασισμένα στην οικονομία. Από φαγητά φούρνου και ζυμαρικά μέχρι έτοιμα μείγματα σε κουτί και πιάτα με κιμά, αυτά τα γεύματα βοηθούσαν τις οικογένειες να βγάλουν τις πολυάσχολες καθημερινές χωρίς να ξοδεύουν πολλά. Με το κόστος των τροφίμων να εξακολουθεί να απασχολεί τους καταναλωτές, πολλά από αυτά τα παλιομοδίτικα δείπνα φαίνονται ξανά πρακτικά σύμφωνα με το aol.com.

Σπαγγέτι με σάλτσα κιμά

Το σπαγγέτι με σάλτσα κιμά ήταν το είδος του δείπνου που έκανε ένα κιλό κιμά να φαίνεται περισσότερο απ’ όσο ήταν. Ένα βάζο σάλτσας, ένα πακέτο ζυμαρικά και ίσως λίγο τριμμένη παρμεζάνα μπορούσαν να ταΐσουν μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Ήταν επίσης ιδανικό για περισσεύματα, κάτι σημαντικό για τις σχολικές και εργάσιμες ημέρες. Το μειονέκτημα ήταν ότι οι φθηνές έτοιμες σάλτσες συχνά είχαν επίπεδη ή υπερβολικά γλυκιά γεύση. Παρ’ όλα αυτά, ως οικογενειακό γεύμα της δεκαετίας του 1990, είχε επάξια τη θέση του.

Hamburger Helper

Το Hamburger Helper δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά, αλλά φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιόδους ακριβών τροφίμων. Ένα πακέτο μείγματος, ένα κιλό κιμά και ίσως λίγα κατεψυγμένα λαχανικά μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα πλήρες γεύμα σε ένα τηγάνι. Το μειονέκτημα είναι ότι οι έτοιμες εκδοχές μπορεί να έχουν πολύ αλάτι, γι’ αυτό πολλές οικογένειες φτιάχνουν πλέον σπιτικές παραλλαγές με ζυμαρικά, καρυκεύματα, τυρί και όποιον κιμά βρίσκεται σε προσφορά.

Κοτόπουλο και ρύζι στο φούρνο

Αυτό το φαγητό ήταν δημοφιλές επειδή ένα ή δύο φιλέτα κοτόπουλου μπορούσαν να γίνουν δείπνο για όλη την οικογένεια. Ρύζι, κονσερβοποιημένη σούπα, κατεψυγμένα λαχανικά και περισσευούμενο κοτόπουλο έμπαιναν όλα σε ένα ταψί, κάνοντας και το καθάρισμα εύκολο. Παραμένει πρακτικό και σήμερα, ειδικά όταν υπάρχει ψητό κοτόπουλο που περίσσεψε. Το μειονέκτημα είναι ότι οι κονσέρβες σούπας και τα έτοιμα μείγματα καρυκευμάτων συχνά περιέχουν πολύ νάτριο.

Ρολό κιμά με πουρέ πατάτας

Το ρολό κιμά ήταν ένα από εκείνα τα φαγητά που έμοιαζαν παλαιότερα ακόμη και από τη δεκαετία του 1990, αλλά παρέμεναν βασικό στοιχείο του οικογενειακού τραπεζιού. Τριμμένη φρυγανιά, βρώμη, κράκερ ή αυγά βοηθούσαν να «απλωθεί» ο κιμάς, ενώ ο πουρές πατάτας και τα πράσινα φασολάκια σε κονσέρβα συμπλήρωναν το γεύμα. Ήταν επίσης γεύμα που προσφερόταν για περισσεύματα, καθώς τα σάντουιτς με κρύο ρολό κιμά εμφανίζονταν συχνά την επόμενη μέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζυμαρικά και τόνος κονσέρβας

Αυτό είναι ένα από τα φαγητά που οι άνθρωποι είτε νοσταλγούν βαθιά είτε θυμούνται υπερβολικά έντονα από την παιδική τους ηλικία. Ζυμαρικά τύπου egg noodles, τόνος κονσέρβας, κρεμώδης σούπα, αρακάς και μια τραγανή επικάλυψη μπορούσαν να θρέψουν μια οικογένεια χρησιμοποιώντας κυρίως υλικά μακράς διάρκειας. Το μειονέκτημα είναι ότι ο τόνος και οι κρεμώδεις σούπες δεν αρέσουν σε όλους.

Sloppy Joes

Τα Sloppy Joes ήταν ακατάστατα, γλυκά και αγαπητά στα παιδιά. Λίγος κιμάς, σάλτσα ντομάτας ή έτοιμο μείγμα και μαλακά ψωμάκια μπορούσαν να γίνουν ένα διασκεδαστικό δείπνο που έσπαγε τη μονοτονία των κατσαρολών. Συνήθως σερβίρονταν με πατατάκια, τουρσιά, τηγανητές πατάτες ή κονσερβοποιημένο καλαμπόκι.

Τάκος από έτοιμο κιτ

Η βραδιά των τάκος από κουτί έδινε στις οικογένειες ένα διαδραστικό δείπνο χωρίς πολυπλοκότητα. Κελύφη τάκος, μείγμα καρυκευμάτων, σάλτσα, κιμάς, μαρούλι, τυρί και ίσως λίγη ξινή κρέμα αν το επέτρεπε ο προϋπολογισμός. Τα παιδιά έφτιαχναν μόνα τους το πιάτο τους και οι γονείς μπορούσαν να επεκτείνουν τη γέμιση με φασόλια ή ρύζι.

Μακαρόνια με τυρί και λουκάνικα

Τα μακαρόνια με τυρί από κουτί και κομμένα λουκάνικα ήταν το «δείπνο έκτακτης ανάγκης» πολλών νοικοκυριών της δεκαετίας του 1990. Ήταν γρήγορο, φθηνό και φιλικό προς τα παιδιά. Το προφανές μειονέκτημα ήταν ότι δεν αποτελούσε ισορροπημένο γεύμα εκτός αν συνοδευόταν από λαχανικά ή σαλάτα.

Λαζάνια στο φούρνο

Το baked ziti πρόσφερε την άνεση των λαζανιών χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία των στρώσεων. Ζυμαρικά, έτοιμη σάλτσα, ρικότα ή ανθότυρο, μοτσαρέλα και μερικές φορές κιμάς ή λουκάνικο γίνονταν ένα χορταστικό ταψί που έφτανε για όλους. Το μόνο μειονέκτημα ήταν το κόστος του τυριού.

Χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μήλου

Οι χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μήλου είχαν ήδη παλιομοδίτικο χαρακτήρα τη δεκαετία του 1990. Ψητές ή τηγανητές μπριζόλες, σάλτσα μήλου από βάζο και κάποιο συνοδευτικό όπως ρύζι ή πατάτες δημιουργούσαν ένα απλό αλλά πιο «ενήλικο» γεύμα. Το πρόβλημα ήταν ότι οι μπριζόλες στέγνωναν εύκολα.

Στρογγανόφ με κιμά

Αυτή ήταν η οικονομική εκδοχή ενός πιάτου που ακουγόταν πιο εκλεπτυσμένο απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Αντί για μοσχαρίσιο φιλέτο, χρησιμοποιούνταν κιμάς, ζυμαρικά, κρεμώδης σούπα μανιταριών και ξινή κρέμα. Ήταν χορταστικό, αλλά συχνά βαρύ και αρκετά αλμυρό.

Κοτόπιτα

Η κοτόπιτα ήταν ένας από τους καλύτερους τρόπους αξιοποίησης περισσευμάτων. Υπόλοιπο κοτόπουλο, κατεψυγμένα λαχανικά, σάλτσα ή κρεμώδης σούπα και ζύμη πίτας μπορούσαν να μεταμορφώσουν τα περισσεύματα σε ένα φαγητό που έμοιαζε προγραμματισμένο.

Κοτόπουλο Shake 'N Bake

Το Shake 'N Bake αντιπροσώπευε την αγάπη της δεκαετίας του 1990 για την ευκολία χωρίς να εγκαταλείπει εντελώς τη σπιτική μαγειρική. Τα κομμάτια κοτόπουλου καλύπτονταν με το έτοιμο μείγμα και ψήνονταν στον φούρνο, προσφέροντας μια λιγότερο ακατάστατη εναλλακτική στο τηγάνισμα.

Shepherd's Pie

Το Shepherd's Pie συνήθως περιείχε κιμά, λαχανικά, σάλτσα και πουρέ πατάτας. Ήταν ένας έξυπνος τρόπος να αξιοποιηθούν περισσεύματα και να επεκταθεί η ποσότητα του κρέατος. Όταν καρυκευόταν σωστά, ήταν ζεστό, οικονομικό και ιδανικό για δεύτερη μέρα.

Salisbury Steak

Το Salisbury Steak βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο ρολό κιμά και το έτοιμο κατεψυγμένο γεύμα. Μπιφτέκια από κιμά, σάλτσα με κρεμμύδι, πουρές και λαχανικά δημιουργούσαν ένα γεύμα «κρέας με πατάτες» χωρίς το κόστος της μπριζόλας.

Πρωινό για βραδινό

Το πρωινό για βραδινό ήταν η βραδιά που έμοιαζε με λιχουδιά ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια οικονομική λύση. Τηγανίτες, αυγά, τοστ και ίσως μπέικον ή λουκάνικα μπορούσαν να ταΐσουν μια οικογένεια με χαμηλό κόστος.

Τοστ με τυρί και σούπα ντομάτας

Το τοστ με λιωμένο τυρί και η σούπα ντομάτας ήταν κλασική επιλογή για βροχερές μέρες, ημέρες ασθενείας ή απλώς βραδιές χωρίς χρόνο. Δεν ήταν εκλεπτυσμένο, αλλά ήταν γρήγορο και παρηγορητικό.

Γεμιστές πιπεριές

Οι γεμιστές πιπεριές έκαναν τον κιμά να φαίνεται πιο εντυπωσιακός. Ρύζι, σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδι και μικρή ποσότητα κρέατος μπορούσαν να γεμίσουν αρκετές πιπεριές και να δημιουργήσουν ένα σπιτικό δείπνο.

Κατσαρόλα με Tater Tots

Αυτό το φαγητό συγκέντρωνε σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά των οικογενειακών δείπνων της δεκαετίας του 1990: κατεψυγμένες πατάτες, κιμά, κονσερβοποιημένη σούπα, λαχανικά και ένα μεγάλο ταψί. Ήταν καθαρή «comfort food».

Φασόλια φούρνου και λουκάνικα

Δεν ήταν εντυπωσιακό γεύμα, αλλά αυτός ήταν ο σκοπός του. Ήταν φθηνό, γρήγορο και τόσο απλό ώστε ένας κουρασμένος γονιός μπορούσε να το ετοιμάσει χωρίς συνταγή. Συχνά συνοδευόταν από ψωμί, καλαμποκόψωμο ή μακαρόνια με τυρί.

Τα γεύματα που μαγείρευαν οι μαμάδες της μεσαίας τάξης τη δεκαετία του 1990 δεν ήταν μοντέρνα ή γκουρμέ. Ήταν όμως αξιόπιστα, οικονομικά και οικεία. Έκαναν τα υλικά να φτάνουν περισσότερο, εξοικονομούσαν χρόνο και κρατούσαν τις οικογένειες χορτάτες.