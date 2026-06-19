Ed Sheeran, Sam Smith, Dua Lipa και άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες στη «σκηνή» του COSMOTE CINEMA 2, την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (21/6), η COSMOTE TV προσκαλεί τους συνδρομητές της σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με προορισμό το COSMOTE CINEMA 2, γεμάτο συναυλίες και εντυπωσιακές live εμφανίσεις σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση από κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Το αφιέρωμα ξεκινά την Κυριακή 21/6 στις 15:00 με τον Sam Smith (Sam Smith – Live at Pinkpop), ενώ στις 16:30 ακολουθεί ο Ed Sheeran (Ed Sheeran – Live at Pinkpop). Στις 18:10, σειρά έχουν οι Coldplay (Coldplay – Live in England), ενώ στις 20:10 μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, η Dua Lipa ανεβαίνει στη σκηνή του COSMOTE CINEMA 2 (Dua Lipa – Live in England). Το μουσικό αφιέρωμα της COSMOTE TV ολοκληρώνεται στις 22:00 με τη μετάδοση των 68th Grammy Awards, μιας από τις σημαντικότερες βραδιές της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η λαμπερή τελετή περιλαμβάνει μοναδικές εμφανίσεις από την Lady Gaga, τον Bruno Mars, τον Justin Bieber, την Lauryn Hill και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες. Μετά την προβολή τους στο κανάλι, όλα τα μουσικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

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