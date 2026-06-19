«Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».

Η συνεργασία του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε μετά από πέντε χρόνια.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Ρουμάνο τεχνικό και ανέφερε πως το «διαζύγιό» τους είναι κοινή συναινέσει.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια».

Η ανακοίνωση καταλήγει ευχαριστώντας τον Ρουμάνο προπονητή. «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».

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Η πορεία Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ το 2017 και παρέμεινε ως το 2019. Στις 11 Μαΐου 2019 οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο νταμπλ της ιστορίας της. Αποχώρησε από την ομάδα στις 28 Ιουνίου 2019 για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ. Το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, αν και είχε ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία στου στον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια.

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