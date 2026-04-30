Ο Άκης Πετρετζίκης έρχεται με το «Kitchen Lab» το Σάββατο 02 και Κυριακή 03 Μαΐου, στις 16:40.

Σαββατοκύριακο Σάββατο 02 και Κυριακή 03 Μαΐου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχετε δοκιμάσει! O αγαπημένος μας σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα! Το Σάββατο 02 Μαΐου, ο Άκης Πετρετζίκης παρουσιάζει ένα επεισόδιο «Kitchen Lab» στις 16:40, με ένα μενού που συνδυάζει street κουζίνα, αμερικάνικο comfort και παράδοση, μέσα από τρεις συνταγές χορταστικές, γεμάτες γεύση και με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Στο σαββατιάτικο μενού για ορεκτικό ο Άκης επιλέγει να ξεκινήσει με παταούγκα, το χαρακτηριστικό street food του Βόλου, σε μια διαφορετική εκδοχή. Ετοιμάζει πρώτα τη ζύμη ανακατεύοντας μαγιά, νερό και ζάχαρη και στη συνέχεια προσθέτει αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι για τσουρέκι, αλάτι και ηλιέλαιο. Ζυμώνει μέχρι να αποκτήσει ελαστική υφή η ζύμη, την αφήνει να φουσκώσει και τη χωρίζει σε κομμάτια, τα οποία κατόπιν ανοίγει σε οβάλ σχήμα. Απλώνει κέτσαπ και ρίγανη, προσθέτει τυρί και ζαμπόν, κλείνει καλά τις άκρες και ψήνει μέχρι να ροδίσουν.

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τις αλείφει με λιωμένο βούτυρο και τις ανοίγει κατά μήκος για να τις γεμίσει με σαλάτα ουγγαρέζα και τηγανητές πατάτες, έτσι ώστε τελικά να παραδώσει ένα πιάτο ζουμερό, πληθωρικό και απόλυτα street.

Για κυρίως ο αγαπημένος μας σεφ επιλέγει να φτιάξει mac and cheese με κιμά, δίνοντας στο κλασικό αμερικάνικο πιάτο μια πιο «οικογενειακή» διάσταση.

Αρχικά, σοτάρει τον κιμά μέχρι να πάρει χρώμα και προσθέτει βούτυρο, κρεμμύδι και σκόρδο για να ενισχύσει τη γεύση. Ετοιμάζει παράλληλα μια πλούσια μπεσαμέλ με βούτυρο, αλεύρι και γάλα και την αρωματίζει με μοσχοκάρυδο.

Ενσωματώνει τον κιμά με τη μπεσαμέλ, προσθέτει βρασμένο κοφτό μακαρονάκι και τριμμένα τυριά και ανακατεύει μέχρι να δέσει το μείγμα. Μεταφέρει σε πυρίμαχο σκεύος, πασπαλίζει με επιπλέον τυρί, ψήνει μέχρι να δημιουργηθεί μια χρυσαφένια κρούστα και σερβίρει ένα πιάτο πλούσιο, κρεμώδες και απόλυτα χορταστικό.

Για επιδόρπιο ο Άκης ετοιμάζει ένα γλυκό ψυγείου με φρυγανιά και κρέμα, εμπνευσμένο από τη ζακυνθινή φρυγανιά. Πρώτα, βράζει ένα αρωματικό σιρόπι με ζάχαρη, νερό και κανέλα και το αφήνει να κρυώσει. Στη συνέχεια φτιάχνει μια κρέμα, ανακατεύοντας κρόκους, ζάχαρη, κορν φλάουρ και γάλα και τα μαγειρεύει σε κατσαρόλα με βούτυρο μέχρι να δέσουν και να αποκτήσει το μείγμα μια βελούδινη υφή.

Στρώνει φρυγανιές σε πυρίμαχο σκεύος, τις σιροπιάζει καλά και απλώνει από πάνω την κρέμα. Καλύπτει με μεμβράνη, αφήνει το γλυκό στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί και σερβίρει με σαντιγί, καβουρδισμένα αμύγδαλα και λίγη κανέλα, σε ένα δροσερό και αρωματικό αποτέλεσμα.

Την Κυριακή 03 Μαΐου, ο Άκης Πετρετζίκης παρουσιάζει ένα επεισόδιο «Kitchen Lab», στις 16:40, με ένα μενού με καλοκαιρινή διάθεση, ιδανικό για τραπέζια στο σπίτι

Τρεις συνταγές δροσερές, χορταστικές και αρωματικές, που ισορροπούν ανάμεσα στο σύγχρονο και το κλασικό.

Για ορεκτικό φτιάχνει ceviche λαβράκι με βαλσάμικο με μάνγκο. Πρώτα, κόβει τα φιλέτα του ψαριού σε πολύ λεπτές φέτες, φροντίζοντας να αφαιρέσει σωστά τη σάρκα από το δέρμα, και τα μεταφέρει σε μπολ. Προσθέτει ξύσμα και χυμό από λάιμ, ξύσμα πορτοκαλιού και βαλσάμικο με μάνγκο, ανακατεύει απαλά και αφήνει το ψάρι στο ψυγείο ώστε να «ψηθεί» από την οξύτητα.

Στη συνέχεια ψιλοκόβει κρεμμύδι, τσίλι και αβοκάντο και τα προσθέτει στο μείγμα μαζί με χυμό πορτοκαλιού και αλάτι. Ανακατεύει ξανά, μεταφέρει σε πιάτο και ολοκληρώνει με ελαιόλαδο, φρέσκο κόλιανδρο και φέτες λάιμ, σερβίρονυας ένα πιάτο δροσερό, ελαφρύ και γεμάτο ισορροπία.

Για κυρίως γεύμα ο αγαπημένος μας σεφ επιλέγει κεφτεδάκια με πατάτες στον φούρνο, ένα πολύ χαρακτηριστικό φαγητό της ελληνικής οικογένειας που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο!

Αρχικά, κόβει πατάτες κυδωνάτες, τις βάζει σε ταψί με ελαιόλαδο, ρίγανη, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και τις ψήνει μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν.

Παράλληλα ετοιμάζει τα κεφτεδάκια, ανακατεύοντας κιμά με γάλα και ξίδι και προσθέτοντας μείγμα από ψωμί, μυρωδικά, αυγό και τριμμένο κρεμμύδι, καλά στραγγισμένο. Ζυμώνει μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και πλάθει κεφτεδάκια.

Βγάζει το ταψί με τις πατάτες από τον φούρνο, τοποθετεί τα κεφτεδάκια πάνω από τις πατάτες, προσθέτει λίγο νερό, συνεχίζει το ψήσιμο μέχρι να ροδίσουν και να δέσουν όλα μαζί και σερβίρει ένα πιάτο κλασικό, ζουμερό και άκρως οικογενειακό.

Για γλυκό ο Άκης φτιάχνει κέικ με κομπόστα ροδάκινο, ένα γλυκό απλό, που μας πηγαίνει πίσω σε εποχές που η κομπόστα ήταν πάντα στο ντουλάπι της μαμάς. Ο Άκης μας δίνει με μια σύγχρονη εκδοχή και μια φρέσκια ματιά, στο πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Ξεκινά λιώνοντας ζάχαρη σε τηγάνι μέχρι να γίνει καραμέλα και τη στρώνει σε φόρμα, καλύπτοντας τη βάση. Τοποθετεί από πάνω φέτες ροδάκινου από την κομπόστα και ετοιμάζει τη ζύμη ανακατεύοντας σε μπολ αυγά, μαύρη ζάχαρη, σιρόπι από την κομπόστα, σπορέλαιο και βανιλίνες, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Σε δεύτερο μπολ ανακατεύει αλεύρι, μπέικιν πάουντερ και αλάτι και τα προσθέτει σταδιακά στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύοντας μέχρι να δέσει η ζύμη. Ρίχνει μέσα και επιπλέον χοντροκομμένα ροδάκινα από την κομπόστα, ανακατεύει απαλά και μεταφέρει το μείγμα στη φόρμα πάνω από τα καραμελωμένα φρούτα.

Ψήνει μέχρι να φουσκώσει και να πάρει χρώμα το κέικ, αφήνει να σταθεί λίγο, αναποδογυρίζει για να αποκαλυφθεί η καραμελωμένη επιφάνεια και σερβίρει με παγωτό, δυόσμο και λίγη κανέλα.